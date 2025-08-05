OUTIE Hakkında Daha Fazla Bilgi

OUTIE Fiyat Bilgileri

OUTIE Resmi Websitesi

OUTIE Token Ekonomisi

OUTIE Fiyat Tahmini

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

your outie Logosu

your outie Fiyatı (OUTIE)

Listelenmedi

your outie (OUTIE) Canlı Fiyat Grafiği

--
----
%0,001D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü your outie (OUTIE) Fiyatı

your outie (OUTIE), şu anda 0 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 16,67K USD piyasa değerine sahiptir. OUTIE / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

your outie Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
--
your outie 24 saatlik fiyat değişimi
999,28M USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki OUTIE / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, OUTIE fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

USD Bazında your outie (OUTIE) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, your outie / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, your outie / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, your outie / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, your outie / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0--
30 Gün$ 0+%6,50
60 Gün$ 0+%0,25
90 Gün$ 0--

your outie (OUTIE) Fiyat Analizi

En güncel your outie fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,00123193
$ 0,00123193$ 0,00123193

--

--

-%11,45

your outie (OUTIE) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 16,67K
$ 16,67K$ 16,67K

--
----

999,28M
999,28M 999,28M

your outie (OUTIE) Nedir?

$outie is a meme coin derived from the hit Apple TV show "Severance." The "Your outie..." meme is unique because it can be applied to any situation, whether good or bad, allowing for endless creative possibilities. Launched on February 13th, 2025, via pump.fun, the project was initially abandoned by its original "developer." However, a passionate community quickly formed, determined to celebrate the meme and keep its spirit alive instead of letting it fall by the wayside. Our mission is to continue growing the community and expanding our reach by applying to various centralized exchanges (CEXs) and decentralized exchanges (DEXs), ensuring that $outie remains a vibrant and engaging part of the meme coin ecosystem.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

your outie (OUTIE) Kaynağı

Resmi Websitesi

your outie (OUTIE) Token Ekonomisi

your outie (OUTIE) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. OUTIE tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: your outie (OUTIE) Hakkında Diğer Sorular

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

OUTIE Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 OUTIE / VND
--
1 OUTIE / AUD
A$--
1 OUTIE / GBP
--
1 OUTIE / EUR
--
1 OUTIE / USD
$--
1 OUTIE / MYR
RM--
1 OUTIE / TRY
--
1 OUTIE / JPY
¥--
1 OUTIE / ARS
ARS$--
1 OUTIE / RUB
--
1 OUTIE / INR
--
1 OUTIE / IDR
Rp--
1 OUTIE / KRW
--
1 OUTIE / PHP
--
1 OUTIE / EGP
￡E.--
1 OUTIE / BRL
R$--
1 OUTIE / CAD
C$--
1 OUTIE / BDT
--
1 OUTIE / NGN
--
1 OUTIE / UAH
--
1 OUTIE / VES
Bs--
1 OUTIE / CLP
$--
1 OUTIE / PKR
Rs--
1 OUTIE / KZT
--
1 OUTIE / THB
฿--
1 OUTIE / TWD
NT$--
1 OUTIE / AED
د.إ--
1 OUTIE / CHF
Fr--
1 OUTIE / HKD
HK$--
1 OUTIE / MAD
.د.م--
1 OUTIE / MXN
$--
1 OUTIE / PLN
--
1 OUTIE / RON
лв--
1 OUTIE / SEK
kr--
1 OUTIE / BGN
лв--
1 OUTIE / HUF
Ft--
1 OUTIE / CZK
--
1 OUTIE / KWD
د.ك--
1 OUTIE / ILS
--