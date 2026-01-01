Bugünkü YOUTOPIA Fiyatı

Bugünkü YOUTOPIA (YTP) fiyatı $ 0,00104304 olup, son 24 saatte % 16,33 değişim gösterdi. Mevcut YTP / USD dönüşüm oranı YTP başına $ 0,00104304 şeklindedir.

YOUTOPIA, şu anda piyasa değeri açısından $ 469.361 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 450,00M YTP şeklindedir. Son 24 saat içinde YTP, $ 0 (en düşük) ile $ 0,00124665 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00429949 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, YTP, son bir saatte -%0,00 ve son 7 günde -%38,79 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

YOUTOPIA (YTP) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 469,36K$ 469,36K $ 469,36K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,04M$ 1,04M $ 1,04M Dolaşım Arzı 450,00M 450,00M 450,00M Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki YOUTOPIA piyasa değeri $ 469,36K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki YTP arzı 450,00M olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,04M.