yskaela (YSKA) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,0002445 $ 0,0002445 $ 0,0002445 24 sa Düşük $ 0,00041718 $ 0,00041718 $ 0,00041718 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,0002445$ 0,0002445 $ 0,0002445 24 sa Yüksek $ 0,00041718$ 0,00041718 $ 0,00041718 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00041718$ 0,00041718 $ 0,00041718 En Düşük Fiyat $ 0,0002445$ 0,0002445 $ 0,0002445 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%19,31 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%11,35 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

yskaela (YSKA) canlı fiyatı $0,00026101. YSKA, son 24 saat içinde en düşük $ 0,0002445 ve en yüksek $ 0,00041718 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. YSKA için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00041718, en düşük fiyatı ise $ 0,0002445 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, YSKA son bir saatte -%19,31 değişim gösterdi, 24 saatte -%11,35 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

yskaela (YSKA) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 262,88K$ 262,88K $ 262,88K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 262,88K$ 262,88K $ 262,88K Dolaşım Arzı 999,95M 999,95M 999,95M Toplam Arz 999.951.086,533816 999.951.086,533816 999.951.086,533816

Şu anki yskaela piyasa değeri $ 262,88K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki YSKA arzı 999,95M olup, toplam arzı 999951086.533816. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 262,88K.