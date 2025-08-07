Yucky (YUCKY) Nedir?

The project is memecoin made on solana about a character called Yucky who is a old school meme from 4chan. Yucky is the Evil twin of Bucky which is also a 4chan meme and it's at over 30M ATH atm. We recent project and we are aiming to be a multi millions memecoin in the solana world. The project is pretty solid atm and the community is working hard to make it even bigger. Memecoin world is really big and it keeps growing harder and harder on the solana ecosystem, and I think Yucky has the potencial to be one of the biggest.

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Yucky (YUCKY) Kaynağı Resmi Websitesi

Yucky (YUCKY) Token Ekonomisi

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