Yumi ($YUMI) Nedir?

Our project is about a dog named YUMI. The deployer of the project actually owns the dog in real life. The purpose of this project is to one give investors a safe community to invest in as well as sharing the funny, lovable videos and artwork of YUMI to the Solana ecosystem. We are currently working on a website update, and adding utility to our token through a collaborative partnership with a bigger token. We also are working on a game as well.

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Yumi ($YUMI) Kaynağı Resmi Websitesi

Yumi ($YUMI) Token Ekonomisi

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