Bugünkü Yurei Fiyatı

Bugünkü Yurei (YUREI) fiyatı $ 0,00003195 olup, son 24 saatte % 27,38 değişim gösterdi. Mevcut YUREI / USD dönüşüm oranı YUREI başına $ 0,00003195 şeklindedir.

Yurei, şu anda piyasa değeri açısından $ 31.952 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,93M YUREI şeklindedir. Son 24 saat içinde YUREI, $ 0,00002797 (en düşük) ile $ 0,00004404 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00021976 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00002797 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, YUREI, son bir saatte -%7,96 ve son 7 günde -%66,94 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Yurei (YUREI) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 31,95K$ 31,95K $ 31,95K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 31,95K$ 31,95K $ 31,95K Dolaşım Arzı 999,93M 999,93M 999,93M Toplam Arz 999.934.489,388763 999.934.489,388763 999.934.489,388763

Şu anki Yurei piyasa değeri $ 31,95K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki YUREI arzı 999,93M olup, toplam arzı 999934489.388763. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 31,95K.