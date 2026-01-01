Bugünkü Zauthx402 Fiyatı

Bugünkü Zauthx402 (ZAUTH) fiyatı $ 0,0026638 olup, son 24 saatte % 51,06 değişim gösterdi. Mevcut ZAUTH / USD dönüşüm oranı ZAUTH başına $ 0,0026638 şeklindedir.

Zauthx402, şu anda piyasa değeri açısından $ 2.513.391 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 949,96M ZAUTH şeklindedir. Son 24 saat içinde ZAUTH, $ 0,00176338 (en düşük) ile $ 0,00313274 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00578551 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, ZAUTH, son bir saatte -%2,72 ve son 7 günde +%21,34 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Zauthx402 (ZAUTH) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 2,51M$ 2,51M $ 2,51M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 2,65M$ 2,65M $ 2,65M Dolaşım Arzı 949,96M 949,96M 949,96M Toplam Arz 999.964.631,913277 999.964.631,913277 999.964.631,913277

Şu anki Zauthx402 piyasa değeri $ 2,51M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki ZAUTH arzı 949,96M olup, toplam arzı 999964631.913277. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 2,65M.