Bugünkü Zcash Shielded Asset Fiyatı

Bugünkü Zcash Shielded Asset (ZIP227) fiyatı $ 0,00002254 olup, son 24 saatte % 31,45 değişim gösterdi. Mevcut ZIP227 / USD dönüşüm oranı ZIP227 başına $ 0,00002254 şeklindedir.

Zcash Shielded Asset, şu anda piyasa değeri açısından $ 21.846 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 969,37M ZIP227 şeklindedir. Son 24 saat içinde ZIP227, $ 0,00002192 (en düşük) ile $ 0,00003472 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00081819 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00001019 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, ZIP227, son bir saatte -%0,24 ve son 7 günde -%41,77 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Zcash Shielded Asset (ZIP227) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 21,85K$ 21,85K $ 21,85K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 21,85K$ 21,85K $ 21,85K Dolaşım Arzı 969,37M 969,37M 969,37M Toplam Arz 969.372.461,21877 969.372.461,21877 969.372.461,21877

Şu anki Zcash Shielded Asset piyasa değeri $ 21,85K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki ZIP227 arzı 969,37M olup, toplam arzı 969372461.21877. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 21,85K.