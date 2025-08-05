Zeck Murris (ZECK) Nedir?

Zeck Murris is a memecoin on the Solana ecosystem, portrayed after Zack Morris, a famous retail investor who helped millions of other retail investors around the world. The purpose of the memecoin is to spread the news of Zack in an enjoyable manner.

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Zeck Murris (ZECK) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

Zeck Murris (ZECK) Token Ekonomisi

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