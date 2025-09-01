Zencore AI (ZCORE) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,050624 $ 0,050624 $ 0,050624 24 sa Düşük $ 0,094281 $ 0,094281 $ 0,094281 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,050624$ 0,050624 $ 0,050624 24 sa Yüksek $ 0,094281$ 0,094281 $ 0,094281 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,094281$ 0,094281 $ 0,094281 En Düşük Fiyat $ 0,050624$ 0,050624 $ 0,050624 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%1,87 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%45,52 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

Zencore AI (ZCORE) canlı fiyatı $0,050878. ZCORE, son 24 saat içinde en düşük $ 0,050624 ve en yüksek $ 0,094281 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. ZCORE için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,094281, en düşük fiyatı ise $ 0,050624 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, ZCORE son bir saatte -%1,87 değişim gösterdi, 24 saatte -%45,52 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Zencore AI (ZCORE) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 50,88K$ 50,88K $ 50,88K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 50,88K$ 50,88K $ 50,88K Dolaşım Arzı 1,00M 1,00M 1,00M Toplam Arz 1.000.000,0 1.000.000,0 1.000.000,0

Şu anki Zencore AI piyasa değeri $ 50,88K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki ZCORE arzı 1,00M olup, toplam arzı 1000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 50,88K.