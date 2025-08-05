Zenlink Network (ZLK) Nedir?

Zenlink is an underlying cross-chain DEX protocol based on Polkadot and is committed to become the DEX composable hub of Polkadot. By accessing the ultimate, open, and universal cross-chain DEX protocol based on Substrate, Zenlink DEX Protocol enables all parachains to build DEX and achieve liquidity sharing in one click. Zenlink DEX Protocol includes Module, WASM, and EVM implementations, which are flexible and adaptable, allowing for customizable compositions and interoperability with different DeFi modules.

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Zenlink Network (ZLK) Kaynağı Resmi Websitesi

Zenlink Network (ZLK) Token Ekonomisi

Zenlink Network (ZLK) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. ZLK tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!