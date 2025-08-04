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Zenon Fiyatı (ZNN)

Listelenmedi

Zenon (ZNN) Canlı Fiyat Grafiği

$0,49336
$0,49336$0,49336
+%1,201D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Zenon (ZNN) Fiyatı

Zenon (ZNN), şu anda 0,49336 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 6,22M USD piyasa değerine sahiptir. ZNN / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Zenon Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%1,24
Zenon 24 saatlik fiyat değişimi
12,60M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Zenon (ZNN) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Zenon / USD fiyat değişimi, $ +0,00602427.
Son 30 gün içerisinde, Zenon / USD fiyat değişimi, $ +0,0415618798.
Son 60 gün içerisinde, Zenon / USD fiyat değişimi, $ -0,1931391913.
Son 90 gün içerisinde, Zenon / USD fiyat değişimi, $ -0,1361750696235251.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,00602427+%1,24
30 Gün$ +0,0415618798+%8,42
60 Gün$ -0,1931391913-%39,14
90 Gün$ -0,1361750696235251-%21,63

Zenon (ZNN) Fiyat Analizi

En güncel Zenon fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,48231
$ 0,48231$ 0,48231

$ 0,495853
$ 0,495853$ 0,495853

$ 5,53
$ 5,53$ 5,53

--

+%1,24

-%26,97

Zenon (ZNN) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 6,22M
$ 6,22M$ 6,22M

--
----

12,60M
12,60M 12,60M

Zenon (ZNN) Nedir?

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Zenon (ZNN) Kaynağı

Resmi Websitesi

Zenon (ZNN) Token Ekonomisi

Zenon (ZNN) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. ZNN tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

ZNN Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 ZNN / VND
12.982,7684
1 ZNN / AUD
A$0,7597744
1 ZNN / GBP
0,37002
1 ZNN / EUR
0,4242896
1 ZNN / USD
$0,49336
1 ZNN / MYR
RM2,0869128
1 ZNN / TRY
20,0649512
1 ZNN / JPY
¥72,52392
1 ZNN / ARS
ARS$673,06638
1 ZNN / RUB
39,3898624
1 ZNN / INR
43,243004
1 ZNN / IDR
Rp8.087,8675584
1 ZNN / KRW
681,4337656
1 ZNN / PHP
28,2645944
1 ZNN / EGP
￡E.23,8983584
1 ZNN / BRL
R$2,7184136
1 ZNN / CAD
C$0,6759032
1 ZNN / BDT
60,0813808
1 ZNN / NGN
752,0730504
1 ZNN / UAH
20,5829792
1 ZNN / VES
Bs60,68328
1 ZNN / CLP
$476,58576
1 ZNN / PKR
Rs139,8379584
1 ZNN / KZT
266,389732
1 ZNN / THB
฿15,9897976
1 ZNN / TWD
NT$14,7218624
1 ZNN / AED
د.إ1,8106312
1 ZNN / CHF
Fr0,394688
1 ZNN / HKD
HK$3,872876
1 ZNN / MAD
.د.م4,4698416
1 ZNN / MXN
$9,2702344
1 ZNN / PLN
1,8204984
1 ZNN / RON
лв2,1609168
1 ZNN / SEK
kr4,7658576
1 ZNN / BGN
лв0,8337784
1 ZNN / HUF
Ft169,7701096
1 ZNN / CZK
10,4740328
1 ZNN / KWD
د.ك0,1504748
1 ZNN / ILS
1,677424