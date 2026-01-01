Bugünkü Zenrock Fiyatı

Bugünkü Zenrock (ROCK) fiyatı $ 0,02078637 olup, son 24 saatte % 4,28 değişim gösterdi. Mevcut ROCK / USD dönüşüm oranı ROCK başına $ 0,02078637 şeklindedir.

Zenrock, şu anda piyasa değeri açısından $ 5.097.558 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 244,23M ROCK şeklindedir. Son 24 saat içinde ROCK, $ 0,01974091 (en düşük) ile $ 0,02087317 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,108985 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00927314 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, ROCK, son bir saatte -%0,00 ve son 7 günde +%0,33 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Zenrock (ROCK) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 5,10M$ 5,10M $ 5,10M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 20,87M$ 20,87M $ 20,87M Dolaşım Arzı 244,23M 244,23M 244,23M Toplam Arz 999.869.542,667795 999.869.542,667795 999.869.542,667795

Şu anki Zenrock piyasa değeri $ 5,10M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki ROCK arzı 244,23M olup, toplam arzı 999869542.667795. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 20,87M.