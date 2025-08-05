ZENY Hakkında Daha Fazla Bilgi

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ZENY Fiyatı (ZENY)

Listelenmedi

ZENY (ZENY) Canlı Fiyat Grafiği

$0,076098
$0,076098$0,076098
%0,001D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü ZENY (ZENY) Fiyatı

ZENY (ZENY), şu anda 0,076098 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 201,68K USD piyasa değerine sahiptir. ZENY / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

ZENY Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
-%0,00
ZENY 24 saatlik fiyat değişimi
2,65M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında ZENY (ZENY) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, ZENY / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, ZENY / USD fiyat değişimi, $ -0,0112848920.
Son 60 gün içerisinde, ZENY / USD fiyat değişimi, $ -0,0361145964.
Son 90 gün içerisinde, ZENY / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0-%0,00
30 Gün$ -0,0112848920-%14,82
60 Gün$ -0,0361145964-%47,45
90 Gün$ 0--

ZENY (ZENY) Fiyat Analizi

En güncel ZENY fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,075118
$ 0,075118$ 0,075118

$ 0,076154
$ 0,076154$ 0,076154

$ 0,14713
$ 0,14713$ 0,14713

-%0,00

-%0,00

+%2,90

ZENY (ZENY) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 201,68K
$ 201,68K$ 201,68K

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2,65M
2,65M 2,65M

ZENY (ZENY) Nedir?

ReZipang is a next-generation Web3 project that seamlessly integrates the blockchain game Ennokuni, the creator support platform IchiOshiClub, and the profit-sharing token ZENY. Players can earn rewards by collecting in-game items and exchanging them for ZENY. The prize pool for ZENY is backed by revenue generated through IchiOshiClub, creating a unique system where real-world business success powers the in-game economy. Additionally, ZENY functions as a payment currency within IchiOshiClub, bridging the gap between virtual and real-world economies. By combining gameplay (“Play”), creator support (“Support”), and token-based earnings (“Earn”), ReZipang aims to build a sustainable and circular ecosystem.

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ZENY (ZENY) Kaynağı

Resmi Websitesi

ZENY (ZENY) Token Ekonomisi

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ZENY Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 ZENY / VND
2.002,51887
1 ZENY / AUD
A$0,11719092
1 ZENY / GBP
0,0570735
1 ZENY / EUR
0,06544428
1 ZENY / USD
$0,076098
1 ZENY / MYR
RM0,32189454
1 ZENY / TRY
3,09414468
1 ZENY / JPY
¥11,186406
1 ZENY / ARS
ARS$103,8166965
1 ZENY / RUB
6,07414236
1 ZENY / INR
6,6814044
1 ZENY / IDR
Rp1.247,50799712
1 ZENY / KRW
105,54488208
1 ZENY / PHP
4,36193736
1 ZENY / EGP
￡E.3,6869481
1 ZENY / BRL
R$0,42006096
1 ZENY / CAD
C$0,10425426
1 ZENY / BDT
9,26721444
1 ZENY / NGN
116,00303022
1 ZENY / UAH
3,17480856
1 ZENY / VES
Bs9,51225
1 ZENY / CLP
$73,510668
1 ZENY / PKR
Rs21,6308565
1 ZENY / KZT
41,0891151
1 ZENY / THB
฿2,4655752
1 ZENY / TWD
NT$2,27456922
1 ZENY / AED
د.إ0,27927966
1 ZENY / CHF
Fr0,0608784
1 ZENY / HKD
HK$0,5973693
1 ZENY / MAD
.د.م0,68944788
1 ZENY / MXN
$1,43673024
1 ZENY / PLN
0,2815626
1 ZENY / RON
лв0,33330924
1 ZENY / SEK
kr0,73586766
1 ZENY / BGN
лв0,12860562
1 ZENY / HUF
Ft26,28577116
1 ZENY / CZK
1,61784348
1 ZENY / KWD
د.ك0,02320989
1 ZENY / ILS
0,25949418