Zephyr Protocol Stable Dollar (ZSD) Nedir?

Zephyr Stable Dollar is a private stable coin, pegged to USD. It is overcollateralized and backed by Zephyr ($ZEPH). It is a private native asset on the Zephyr Protocol Blockchain. Users can mint, redeem and transfer $ZSD within the protocol without needing to interact with any centralized entity.

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Zephyr Protocol Stable Dollar (ZSD) Token Ekonomisi

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