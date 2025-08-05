Zereus AI (ZEREUS) Nedir?

Zereus is an AI-powered crypto trading platform that combines real-time market intelligence with seamless cross-chain execution, powered by our in-house AI Quant that has generated $100,000+ realised user gains within first month of BETA. Launched on @believecoin & @launchcoin platform following the recent rise in the meta. Platform is currently paywalled with a 2.5 sol per month subscription fees, which will be changed later to token - sol subscription

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Zereus AI (ZEREUS) Kaynağı Resmi Websitesi

Zereus AI (ZEREUS) Token Ekonomisi

Zereus AI (ZEREUS) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. ZEREUS tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!