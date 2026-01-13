Bugünkü Zero Connector Fiyatı

Bugünkü Zero Connector (ZEROC) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 20,92 değişim gösterdi. Mevcut ZEROC / USD dönüşüm oranı ZEROC başına $ 0 şeklindedir.

Zero Connector, şu anda piyasa değeri açısından $ 68.728 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 965,00M ZEROC şeklindedir. Son 24 saat içinde ZEROC, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, ZEROC, son bir saatte -%3,85 ve son 7 günde -%47,96 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Zero Connector (ZEROC) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 68,73K$ 68,73K $ 68,73K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 71,22K$ 71,22K $ 71,22K Dolaşım Arzı 965,00M 965,00M 965,00M Toplam Arz 999.999.098,062301 999.999.098,062301 999.999.098,062301

