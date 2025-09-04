ZeroTrust (ZERØ) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
24 sa Düşük $ 0,00308247
24 sa Yüksek $ 0,00365888
Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00375685
En Düşük Fiyat $ 0,00265211
Fiyat Değişimi (1 Sa) -%1,28
Fiyat Değişimi (1 Gün) -%1,60
Fiyat Değişimi (7 G) --

ZeroTrust (ZERØ) canlı fiyatı $0,00323774. ZERØ, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00308247 ve en yüksek $ 0,00365888 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. ZERØ için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00375685, en düşük fiyatı ise $ 0,00265211 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, ZERØ son bir saatte -%1,28 değişim gösterdi, 24 saatte -%1,60 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

ZeroTrust (ZERØ) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 1,20M
Hacim (24 Sa) --
Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 3,25M
Dolaşım Arzı 368,24M
Toplam Arz 1.000.000.000,0

Şu anki ZeroTrust piyasa değeri $ 1,20M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki ZERØ arzı 368,24M olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 3,25M.