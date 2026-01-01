Bugünkü Zeta Fiyatı

Bugünkü Zeta (ZEX) fiyatı $ 0,067511 olup, son 24 saatte % 1,22 değişim gösterdi. Mevcut ZEX / USD dönüşüm oranı ZEX başına $ 0,067511 şeklindedir.

Zeta, şu anda piyasa değeri açısından $ 12.676.515 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 187,77M ZEX şeklindedir. Son 24 saat içinde ZEX, $ 0,066633 (en düşük) ile $ 0,068144 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,307774 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,02271741 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, ZEX, son bir saatte -%0,02 ve son 7 günde +%2,42 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Zeta (ZEX) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 12,68M$ 12,68M $ 12,68M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 67,51M$ 67,51M $ 67,51M Dolaşım Arzı 187,77M 187,77M 187,77M Toplam Arz 999.997.074,07975 999.997.074,07975 999.997.074,07975

