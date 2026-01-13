Bugünkü zkAster Fiyatı

Bugünkü zkAster (ZKASTER) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 5,94 değişim gösterdi. Mevcut ZKASTER / USD dönüşüm oranı ZKASTER başına $ 0 şeklindedir.

zkAster, şu anda piyasa değeri açısından $ 10.868,11 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,00B ZKASTER şeklindedir. Son 24 saat içinde ZKASTER, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, ZKASTER, son bir saatte -%0,16 ve son 7 günde -%19,65 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

zkAster (ZKASTER) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 10,87K$ 10,87K $ 10,87K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 10,87K$ 10,87K $ 10,87K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

