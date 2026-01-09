Bugünkü ZKEncrypt AI Fiyatı

Bugünkü ZKEncrypt AI (ZKE) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 1,44 değişim gösterdi. Mevcut ZKE / USD dönüşüm oranı ZKE başına $ 0 şeklindedir.

ZKEncrypt AI, şu anda piyasa değeri açısından $ 7.458,06 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,80M ZKE şeklindedir. Son 24 saat içinde ZKE, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00104355 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, ZKE, son bir saatte +%0,36 ve son 7 günde +%1,92 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

ZKEncrypt AI (ZKE) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 7,46K$ 7,46K $ 7,46K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 7,46K$ 7,46K $ 7,46K Dolaşım Arzı 999,80M 999,80M 999,80M Toplam Arz 999.800.557,694349 999.800.557,694349 999.800.557,694349

Şu anki ZKEncrypt AI piyasa değeri $ 7,46K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki ZKE arzı 999,80M olup, toplam arzı 999800557.694349. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 7,46K.