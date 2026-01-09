Bugünkü ZKForge Fiyatı

Bugünkü ZKForge (ZKFG) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 53,50 değişim gösterdi. Mevcut ZKFG / USD dönüşüm oranı ZKFG başına $ 0 şeklindedir.

ZKForge, şu anda piyasa değeri açısından $ 139.063 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 976,98M ZKFG şeklindedir. Son 24 saat içinde ZKFG, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00131892 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, ZKFG, son bir saatte +%18,58 ve son 7 günde +%134,27 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

ZKForge (ZKFG) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 139,06K$ 139,06K $ 139,06K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 139,06K$ 139,06K $ 139,06K Dolaşım Arzı 976,98M 976,98M 976,98M Toplam Arz 976.975.504,959151 976.975.504,959151 976.975.504,959151

Şu anki ZKForge piyasa değeri $ 139,06K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki ZKFG arzı 976,98M olup, toplam arzı 976975504.959151. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 139,06K.