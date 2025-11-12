Bugünkü ZKLSOL Fiyatı

Bugünkü ZKLSOL (ZKFG) fiyatı $ 0,087258 olup, son 24 saatte % 7,51 değişim gösterdi. Mevcut ZKFG / USD dönüşüm oranı ZKFG başına $ 0,087258 şeklindedir.

ZKLSOL, şu anda piyasa değeri açısından $ 1.125.715 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 12,90M ZKFG şeklindedir. Son 24 saat içinde ZKFG, $ 0,087258 (en düşük) ile $ 0,094365 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,114213 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,067867 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, ZKFG, son bir saatte -%0,04 ve son 7 günde -%1,12 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

ZKLSOL (ZKFG) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 1,13M$ 1,13M $ 1,13M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 2,25M$ 2,25M $ 2,25M Dolaşım Arzı 12,90M 12,90M 12,90M Toplam Arz 25.800.000,0 25.800.000,0 25.800.000,0

