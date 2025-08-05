Zodor (ZOD) Nedir?

The Zodor project is a next-generation platform focused on tokenizing real-world assets (RWAs). It empowers startups, energy projects, and established businesses to raise capital by turning their holdings into secure digital tokens. Backed by a privacy-enabled blockchain, AI-driven business validation, and a strong compliance framework, Zodor democratizes investment access for both retail and institutional investors.

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Zodor (ZOD) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

Zodor (ZOD) Token Ekonomisi

Zodor (ZOD) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. ZOD tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!