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ZoidPay Fiyatı (ZPAY)

ZoidPay (ZPAY) Canlı Fiyat Grafiği

$0,00114016
$0,00114016$0,00114016
+%2,601D
USD

Bugünkü ZoidPay (ZPAY) Fiyatı

ZoidPay (ZPAY), şu anda 0,00114016 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 446,94K USD piyasa değerine sahiptir. ZPAY / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

ZoidPay Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%2,60
ZoidPay 24 saatlik fiyat değişimi
392,00M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında ZoidPay (ZPAY) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, ZoidPay / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, ZoidPay / USD fiyat değişimi, $ -0,0002996464.
Son 60 gün içerisinde, ZoidPay / USD fiyat değişimi, $ -0,0003827938.
Son 90 gün içerisinde, ZoidPay / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0+%2,60
30 Gün$ -0,0002996464-%26,28
60 Gün$ -0,0003827938-%33,57
90 Gün$ 0--

ZoidPay (ZPAY) Fiyat Analizi

En güncel ZoidPay fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,00106153
$ 0,00106153$ 0,00106153

$ 0,00115049
$ 0,00115049$ 0,00115049

$ 1,79
$ 1,79$ 1,79

+%1,78

+%2,60

-%10,52

ZoidPay (ZPAY) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 446,94K
$ 446,94K$ 446,94K

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392,00M
392,00M 392,00M

ZoidPay (ZPAY) Nedir?

ZoidPay is a global fintech company that offers a range of end-to-end crypto payment solutions for online and in-store shopping. For retail customers, ZoidPay lets them purchase products and services with crypto from online retailers including Amazon, Walmart and eBay. For enterprise clients, ZoidPay enables interoperability between wallets and exchanges for providing instant liquidity to their users. With a single line of code, they can integrate with ZoidPay products. The ZoidPay ecosystem has four core products: 1. Chrome Extension, allowing one to shop directly from their browser from any retailer by connecting existing wallets to the Chrome Extension 2. Marketplace App, a global merchants aggregator, offering one a custom-shopping experience with Crypto Cashback, DeFi, Staking and Loans 3. Wallet App, a non-custodial mobile wallet, to manage crypto finances seamlessly, while allowing merchants to use it as a crypto mPOS 4. Crypto Cards, blockchain agnostic crypto cards, that allow P2P transactions and in store payments in a contactless manner

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ZoidPay (ZPAY) Kaynağı

Resmi Websitesi

ZoidPay (ZPAY) Token Ekonomisi

ZoidPay (ZPAY) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. ZPAY tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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ZPAY Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 ZPAY / VND
30,0033104
1 ZPAY / AUD
A$0,0017444448
1 ZPAY / GBP
0,0008209152
1 ZPAY / EUR
0,000969136
1 ZPAY / USD
$0,00114016
1 ZPAY / MYR
RM0,0048114752
1 ZPAY / TRY
0,045492384
1 ZPAY / JPY
¥0,16418304
1 ZPAY / RUB
0,0894911584
1 ZPAY / INR
0,09748368
1 ZPAY / IDR
Rp18,3896748448
1 ZPAY / KRW
1,55546328
1 ZPAY / PHP
0,0644874496
1 ZPAY / EGP
￡E.0,0568597792
1 ZPAY / BRL
R$0,0062480768
1 ZPAY / CAD
C$0,0015620192
1 ZPAY / BDT
0,1393731584
1 ZPAY / NGN
1,759494912
1 ZPAY / UAH
0,0475104672
1 ZPAY / VES
Bs0,12085696
1 ZPAY / PKR
Rs0,3234405888
1 ZPAY / KZT
0,5929060032
1 ZPAY / THB
฿0,0369753888
1 ZPAY / TWD
NT$0,033178656
1 ZPAY / AED
د.إ0,0041843872
1 ZPAY / CHF
Fr0,0009007264
1 ZPAY / HKD
HK$0,0089388544
1 ZPAY / MAD
.د.م0,0103070464
1 ZPAY / MXN
$0,0214578112
1 ZPAY / PLN
0,0041159776