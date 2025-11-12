Bugünkü ZOLANA Fiyatı

Bugünkü ZOLANA (ZOL) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 41,52 değişim gösterdi. Mevcut ZOL / USD dönüşüm oranı ZOL başına -- şeklindedir.

ZOLANA, şu anda piyasa değeri açısından $ 22.632 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,49M ZOL şeklindedir. Son 24 saat içinde ZOL, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, ZOL, son bir saatte -%1,62 ve son 7 günde -%36,46 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

ZOLANA (ZOL) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 22,63K$ 22,63K $ 22,63K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 22,63K$ 22,63K $ 22,63K Dolaşım Arzı 999,49M 999,49M 999,49M Toplam Arz 999.486.327,64122 999.486.327,64122 999.486.327,64122

