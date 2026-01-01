Bugünkü ZygoSwap Fiyatı

Bugünkü ZygoSwap (ZSWAP) fiyatı $ 0,00248731 olup, son 24 saatte % 5,25 değişim gösterdi. Mevcut ZSWAP / USD dönüşüm oranı ZSWAP başına $ 0,00248731 şeklindedir.

ZygoSwap, şu anda piyasa değeri açısından $ 2.488.306 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,00B ZSWAP şeklindedir. Son 24 saat içinde ZSWAP, $ 0,00212183 (en düşük) ile $ 0,00254426 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00254426 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, ZSWAP, son bir saatte +%0,25 ve son 7 günde +%159,91 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

ZygoSwap (ZSWAP) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 2,49M$ 2,49M $ 2,49M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 2,49M$ 2,49M $ 2,49M Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki ZygoSwap piyasa değeri $ 2,49M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki ZSWAP arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 2,49M.