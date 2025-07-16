Dolomite: Merevolusi Pusat Likuiditas Keuangan Terdesentralisasi









Seiring dengan kemajuan teknologi blockchain, keuangan terdesentralisasi (DeFi) terus menghadirkan solusi infrastruktur yang praktis dan inovatif. Dolomite, yang dibangun pada jaringan Arbitrum, merombak trading dan peminjaman aset digital dengan arsitektur keuangannya yang terspesialisasi. Peluncuran token tata kelola aslinya, yaitu DOLO, menjadi pencapaian penting dalam pertumbuhan platform sebagai pasar uang dan bursa terdesentralisasi.









Dolomite menjadi unik melalui tiga pilar dasar:





1) Sistem Likuiditas Virtual: Kerangka kerja algoritma yang canggih memaksimalkan efisiensi modal pada pool aset yang beragam, mulai dari mata uang kripto utama hingga token yang sedang berkembang, untuk mengatasi keterbatasan model likuiditas tradisional.

2) Model Insentif Berorientasi Pengguna: Daripada mengandalkan biaya tinggi, Dolomite mengembalikan pendapatan protokol langsung kepada pengguna. Mekanisme distribusi yang berkelanjutan, seperti reward staking, menciptakan siklus masukan positif yang menyelaraskan pertumbuhan platform dengan manfaat bagi pengguna.

3) Arsitektur Keuangan yang Mengutamakan Keamanan: Semua pinjaman memiliki jaminan berlebih serta diatur oleh smart contract yang diaudit dan pengendalian risiko yang kuat. Desain ini melindungi aset pengguna sambil menjaga stabilitas platform.





Menurut data operasional, pengguna hanya membayar biaya jaringan on-chain dan tidak dikenai biaya platform tambahan, sehingga menurunkan hambatan partisipasi secara signifikan.









Token DOLO memiliki dua fungsi inti di dalam ekosistem Dolomite:





1) Hak Tata Kelola: Pemilik token dapat mengajukan proposal dan melakukan voting terhadap peningkatan protokol, perubahan parameter, dan keputusan penting lainnya, sehingga memastikan evolusi platform diarahkan oleh komunitasnya.

2) Utilitas Fungsional: DOLO mendukung reward staking dan insentif penyediaan likuiditas. Rilis mendatang akan memungkinkan interoperabilitas cross-chain dan fitur tambahan yang makin meningkatkan utilitas token.









1) Suplai Tetap: Total suplai dibatasi sebanyak 1 miliar token untuk menjamin kelangkaan.

2) Distribusi Transparan: 20% untuk kontributor awal dan insentif komunitas, termasuk airdrop. 3% dicadangkan untuk reward yang ditargetkan bagi deposan protokol Boyco. Token yang tersisa dialokasikan untuk pool likuiditas dan dana pengembangan ekosistem.

3) Jadwal Perilisan: Pada hari TGE (April 24), sekitar 361 juta token, termasuk veDOLO (Vote Escrowed DOLO) yang terkunci, akan memasuki peredaran, sehingga menyeimbangkan likuiditas langsung dengan komitmen jangka panjang.









Acara Pembuatan Token (TGE) : Mulai April 24, pengguna dapat mengklaim DOLO melalui platform proyek yang secara resmi mengaktifkan ekonomi token.

Penerapan Cross-Chain : Di samping basis Arbitrumnya, DOLO akan diluncurkan di Berachain untuk memajukan strategi multi-chain dan memperluas akses pengguna.

Mekanisme Airdrop Retroaktif: Berdasarkan snapshot pada Januari 6, 2025, hanya pengguna yang aktif sebelum tanggal tersebut yang memenuhi syarat untuk memperkuat prinsip "reward berdasarkan kontribusi".









Seiring berkembangnya ekonomi platform dan kreator, Dolomite mengubah pengalaman DeFi melalui inovasi teknologi. Sistem likuiditas virtual dan model insentif yang mengutamakan pengguna menetapkan standar baru dalam menggabungkan efisiensi modal dengan aksesibilitas yang luas. Seiring makin matangnya ekosistem token DOLO, pusat keuangan terdesentralisasi ini siap menarik lebih banyak partisipan yang menelusuri masa depan keuangan digital. Keahlian MEXC dalam mengidentifikasi dan mendukung proyek-proyek baru menjadikannya tempat utama untuk mengakuisisi dan melakukan trading DOLO.





biaya yang sangat rendah DOLO kini tersedia untuk trading Spot dan Futures di MEXC yang memungkinkan trade dengan





situs web resmi 1) Buka dan masuk ke Aplikasi atauMEXC.

2) Pada bilah pencarian, masukkan DOLO, lalu pilih trading Spot atau trading Futures.

3) Pilih jenis order, masukkan jumlah dan harga, lalu kirimkan order.





Airdrop+ MEXC Anda juga dapat bergabung ke acara deposit dan trading terkait di halaman. Cukup selesaikan beberapa tugas untuk berkesempatan mendapatkan token DOLO tambahan atau reward USDT.









1) Likuiditas Unggul: Spread lebih ketat, eksekusi lebih cepat, dan trading lebih stabil.

2) Antarmuka Intuitif: Desain ramah pengguna yang memudahkan baik trader baru maupun berpengalaman untuk memulai dengan cepat.

3) Keamanan yang Kuat: Perlindungan berlapis menjaga aset Anda dengan pemantauan risiko aktual dan kompensasi penuh atas segala kerugian terkait platform.

4) Layanan Pelanggan 24/7: Bantuan setiap saat kapan pun Anda membutuhkannya.

5) Biaya Sangat Rendah: Biaya trading yang sangat kompetitif untuk membantu Anda memaksimalkan imbal hasil.







