Seiring dengan kemajuan teknologi blockchain, keuangan terdesentralisasi (DeFi) terus menghadirkan solusi infrastruktur yang praktis dan inovatif. Dolomite, yang dibangun pada jaringan Arbitrum, meromSeiring dengan kemajuan teknologi blockchain, keuangan terdesentralisasi (DeFi) terus menghadirkan solusi infrastruktur yang praktis dan inovatif. Dolomite, yang dibangun pada jaringan Arbitrum, merom
Belajar/Token Populer/Perkenalan Proyek/Dolomite: M...entralisasi

Dolomite: Merevolusi Pusat Likuiditas Keuangan Terdesentralisasi

Pemula
16 Juli 2025MEXC
0m
#Dasar#Kabar Industri
DeFi
DEFI$0.00078-0.76%
TokenFi
TOKEN$0.006863-4.13%
Dolomite
DOLO$0.06411-2.04%
Virtuals Protocol
VIRTUAL$1.3135-8.08%
Smart Blockchain
SMART$0.003342-0.32%


Seiring dengan kemajuan teknologi blockchain, keuangan terdesentralisasi (DeFi) terus menghadirkan solusi infrastruktur yang praktis dan inovatif. Dolomite, yang dibangun pada jaringan Arbitrum, merombak trading dan peminjaman aset digital dengan arsitektur keuangannya yang terspesialisasi. Peluncuran token tata kelola aslinya, yaitu DOLO, menjadi pencapaian penting dalam pertumbuhan platform sebagai pasar uang dan bursa terdesentralisasi.

1. Keunggulan Inti Dolomit: Efisiensi Modal dan Keuangan Inklusif


Dolomite menjadi unik melalui tiga pilar dasar:

1) Sistem Likuiditas Virtual: Kerangka kerja algoritma yang canggih memaksimalkan efisiensi modal pada pool aset yang beragam, mulai dari mata uang kripto utama hingga token yang sedang berkembang, untuk mengatasi keterbatasan model likuiditas tradisional.
2) Model Insentif Berorientasi Pengguna: Daripada mengandalkan biaya tinggi, Dolomite mengembalikan pendapatan protokol langsung kepada pengguna. Mekanisme distribusi yang berkelanjutan, seperti reward staking, menciptakan siklus masukan positif yang menyelaraskan pertumbuhan platform dengan manfaat bagi pengguna.
3) Arsitektur Keuangan yang Mengutamakan Keamanan: Semua pinjaman memiliki jaminan berlebih serta diatur oleh smart contract yang diaudit dan pengendalian risiko yang kuat. Desain ini melindungi aset pengguna sambil menjaga stabilitas platform.

Menurut data operasional, pengguna hanya membayar biaya jaringan on-chain dan tidak dikenai biaya platform tambahan, sehingga menurunkan hambatan partisipasi secara signifikan.

2. Token DOLO: Tata Kelola dan Utilitas


Token DOLO memiliki dua fungsi inti di dalam ekosistem Dolomite:

1) Hak Tata Kelola: Pemilik token dapat mengajukan proposal dan melakukan voting terhadap peningkatan protokol, perubahan parameter, dan keputusan penting lainnya, sehingga memastikan evolusi platform diarahkan oleh komunitasnya.
2) Utilitas Fungsional: DOLO mendukung reward staking dan insentif penyediaan likuiditas. Rilis mendatang akan memungkinkan interoperabilitas cross-chain dan fitur tambahan yang makin meningkatkan utilitas token.

3. Ringkasan Tokenomi


1) Suplai Tetap: Total suplai dibatasi sebanyak 1 miliar token untuk menjamin kelangkaan.
2) Distribusi Transparan: 20% untuk kontributor awal dan insentif komunitas, termasuk airdrop. 3% dicadangkan untuk reward yang ditargetkan bagi deposan protokol Boyco. Token yang tersisa dialokasikan untuk pool likuiditas dan dana pengembangan ekosistem.
3) Jadwal Perilisan: Pada hari TGE (April 24), sekitar 361 juta token, termasuk veDOLO (Vote Escrowed DOLO) yang terkunci, akan memasuki peredaran, sehingga menyeimbangkan likuiditas langsung dengan komitmen jangka panjang.

4. Pencapaian Penting dan Ekspansi Ekosistem


  • Acara Pembuatan Token (TGE): Mulai April 24, pengguna dapat mengklaim DOLO melalui platform proyek yang secara resmi mengaktifkan ekonomi token.
  • Penerapan Cross-Chain: Di samping basis Arbitrumnya, DOLO akan diluncurkan di Berachain untuk memajukan strategi multi-chain dan memperluas akses pengguna.
  • Mekanisme Airdrop Retroaktif: Berdasarkan snapshot pada Januari 6, 2025, hanya pengguna yang aktif sebelum tanggal tersebut yang memenuhi syarat untuk memperkuat prinsip "reward berdasarkan kontribusi".

Bagaimana Cara untuk Membeli DOLO di MEXC?


Seiring berkembangnya ekonomi platform dan kreator, Dolomite mengubah pengalaman DeFi melalui inovasi teknologi. Sistem likuiditas virtual dan model insentif yang mengutamakan pengguna menetapkan standar baru dalam menggabungkan efisiensi modal dengan aksesibilitas yang luas. Seiring makin matangnya ekosistem token DOLO, pusat keuangan terdesentralisasi ini siap menarik lebih banyak partisipan yang menelusuri masa depan keuangan digital. Keahlian MEXC dalam mengidentifikasi dan mendukung proyek-proyek baru menjadikannya tempat utama untuk mengakuisisi dan melakukan trading DOLO.

DOLO kini tersedia untuk trading Spot dan Futures di MEXC yang memungkinkan trade dengan biaya yang sangat rendah.

1) Buka dan masuk ke Aplikasi atau situs web resmi MEXC.
2) Pada bilah pencarian, masukkan DOLO, lalu pilih trading Spot atau trading Futures.
3) Pilih jenis order, masukkan jumlah dan harga, lalu kirimkan order.

Anda juga dapat bergabung ke acara deposit dan trading terkait di halaman Airdrop+ MEXC. Cukup selesaikan beberapa tugas untuk berkesempatan mendapatkan token DOLO tambahan atau reward USDT.

Keunggulan Trading DOLO di MEXC:


1) Likuiditas Unggul: Spread lebih ketat, eksekusi lebih cepat, dan trading lebih stabil.
2) Antarmuka Intuitif: Desain ramah pengguna yang memudahkan baik trader baru maupun berpengalaman untuk memulai dengan cepat.
3) Keamanan yang Kuat: Perlindungan berlapis menjaga aset Anda dengan pemantauan risiko aktual dan kompensasi penuh atas segala kerugian terkait platform.
4) Layanan Pelanggan 24/7: Bantuan setiap saat kapan pun Anda membutuhkannya.
5) Biaya Sangat Rendah: Biaya trading yang sangat kompetitif untuk membantu Anda memaksimalkan imbal hasil.


Penafian: Materi ini bukan merupakan saran tentang investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, konsultasi, atau layanan terkait lainnya, serta bukan merupakan rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan informasi hanya untuk referensi dan bukan merupakan saran investasi. Harap pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang terkait dan berinvestasi dengan hati-hati. Semua keputusan dan hasil investasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengguna.


Artikel Populer

Apakah Ethereum Investasi yang Baik? Analisis Lengkap & Panduan Ahli

Apakah Ethereum Investasi yang Baik? Analisis Lengkap & Panduan Ahli

Ethereum baru saja melonjak 50% pada Juli 2025, melampaui $3,800 dan menarik perhatian investor di seluruh dunia. Jika Anda bertanya-tanya apakah Ethereum layak untuk investasi Anda saat ini, Anda tid

Ethereum vs Bitcoin, Solana, Cardano, Polkadot, XRP, Litecoin, WETH: Panduan Perbandingan Cryptocurrency Lengkap

Ethereum vs Bitcoin, Solana, Cardano, Polkadot, XRP, Litecoin, WETH: Panduan Perbandingan Cryptocurrency Lengkap

Memilih antara Ethereum dan cryptocurrency lainnya bisa terasa membingungkan. Dengan Bitcoin mencapai $119,469 dan Ethereum diperdagangkan pada $4,273, investor bertanya aset digital mana yang menawar

Kuasai Fitur-fitur Utama di Halaman Perdagangan Futures MEXC demi Pengalaman yang Lebih Lancar

Kuasai Fitur-fitur Utama di Halaman Perdagangan Futures MEXC demi Pengalaman yang Lebih Lancar

Di pasar mata uang kripto, perdagangan Futures telah menjadi alat penting bagi banyak investor untuk meningkatkan efisiensi modal dan menangkap peluang pasar, berkat fitur-fiturnya, seperti leverage t

Cara Mining Ethereum? Yang Perlu Anda Ketahui Tentang Mining Ethereum

Cara Mining Ethereum? Yang Perlu Anda Ketahui Tentang Mining Ethereum

Dunia cryptocurrency berubah selamanya ketika mining Ethereum menjadi tidak mungkin pada 15 September 2022. Jika Anda mencari cara mining Ethereum di tahun 2025, Anda tidak sendirian—tetapi jawabannya

Artikel Terkait

Apa Itu Bitlayer (BTR)? Panduan untuk Solusi Bitcoin Lapisan 2 Generasi Terbaru

Apa Itu Bitlayer (BTR)? Panduan untuk Solusi Bitcoin Lapisan 2 Generasi Terbaru

Seiring Bitcoin telah memantapkan dirinya sebagai jaringan blockchain yang paling aman dan terdesentralisasi, keterbatasannya dalam skalabilitas dan pemrograman menjadi makin jelas. Sementara mainnet

AI × Blockchain × Ilmu Data: Bagaimana Codatta Mengubah Ekonomi Data Web3

AI × Blockchain × Ilmu Data: Bagaimana Codatta Mengubah Ekonomi Data Web3

Di tengah percepatan konvergensi teknologi blockchain dan AI, Codatta muncul sebagai protokol data terdesentralisasi revolusioner yang mengatasi salah satu tantangan inti Web3: membangun, mengelola, d

LABUBU: Dari Mainan Trendi hingga Meme, Perjalanan Fantasi Sensasi Global

LABUBU: Dari Mainan Trendi hingga Meme, Perjalanan Fantasi Sensasi Global

Meskipun belum memiliki Labubu, kemungkinan besar Anda pernah mendengar fenomena budaya global ini.1. Apa itu Labubu?Labubu, tokoh utama dalam serial “Monsters” yang diciptakan oleh artis Belgia-Tiong

Inovasi Blockchain: Cara Pi Network Merombak Masa Depan Mata Uang Kripto

Inovasi Blockchain: Cara Pi Network Merombak Masa Depan Mata Uang Kripto

Memasuki tahun 2025, Pi Network berada pada titik kritis peluang dan tantangan. Sesuatu yang dimulai sebagai eksperimen mining seluler yang ambisius telah berkembang menjadi salah satu proyek blockcha

Daftar di MEXC
Daftar & Dapatkan Bonus hingga 10,000 USDT