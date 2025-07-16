Eclipse: Solusi Lapisan 2 Terpadu yang Mengintegrasikan Ethereum dan Solana









Eclipse adalah solusi Lapisan 2 pertama di Ethereum yang beroperasi dalam lingkungan Solana Virtual Machine (SVM). Arsitektur modularnya dirancang untuk menyediakan infrastruktur dasar yang dibutuhkan untuk mendukung interaksi yang cepat, aman, dan fleksibel bagi jutaan pengguna pada berbagai aplikasi Web3 dan dApp.









Eclipse merupakan respons strategis terhadap tantangan skalabilitas yang berkelanjutan dalam ekosistem blockchain.





Seiring terus berkembangnya teknologi blockchain, Ethereum—yang secara luas dianggap sebagai platform smart contract terkemuka—telah menghadapi tekanan yang makin meningkat karena keterbatasan skalabilitasnya. Sementara inisiatif seperti sharding dan rollup bertujuan untuk meningkatkan kinerja, masalah seperti fragmentasi likuiditas dan pengalaman pengguna yang kurang optimal masih berlanjut. Sebaliknya, Solana dikenal karena throughput dan skalabilitasnya yang luar biasa, meskipun kekhawatiran seputar desentralisasi dan keamanan tetap ada. Eclipse dikembangkan untuk menjembatani kesenjangan ini dengan mengintegrasikan kekuatan Ethereum dan Solana demi menawarkan solusi generasi terkini yang dirancang untuk memajukan kemampuan infrastruktur blockchain.









Eclipse dibangun berdasarkan inovasi yang menjadi terobosan: GSVM (GigaScale Virtual Machine). GSVM menggabungkan arsitektur perangkat keras-perangkat lunak yang dirancang bersama dengan optimisasi lintas lapisan untuk memberikan kinerja yang sebanding dengan lingkungan eksekusi paralel Sealevel milik Solana sambil mempertahankan keamanan dan likuiditas Ethereum yang kuat. Desain baru ini memungkinkan Eclipse memproses transaksi berskala besar dengan efisiensi, stabilitas, dan skalabilitas yang luar biasa.





Arsitektur GSVM didefinisikan oleh empat inovasi utama:





Desain Bersama Perangkat Keras dan Perangkat Lunak: GSVM memanfaatkan komponen komputasi berkinerja tinggi seperti GPU dan FPGA, beserta dengan antarmuka jaringan cerdas seperti SmartNIC, untuk mengadaptasi strategi pemrosesan secara dinamis berdasarkan kompleksitas transaksi. Arsitektur ini memastikan alokasi sumber daya yang optimal—memberikan daya komputasi yang ditingkatkan untuk smart contract yang kompleks dan throughput yang dirampingkan untuk transaksi yang lebih sederhana—sehingga memaksimalkan efisiensi di seluruh sistem.





Penskalaan Dinamis dan Isolasi Hotspot: Sebagai respons terhadap lonjakan transaksi atau aplikasi dengan permintaan tinggi, GSVM mengalokasikan kembali sumber daya CPU secara dinamis untuk meningkatkan kapasitas pemrosesan secara aktual. Selain itu, GSVM menawarkan isolasi sumber daya untuk aplikasi dengan lalu lintas tinggi guna mencegah kemacetan lokal yang memengaruhi kinerja chain yang lebih luas. Kombinasi penskalaan dinamis dan isolasi hotspot ini memastikan stabilitas dan ketersediaan yang konsisten dalam kondisi beban tinggi.





Optimisasi Lintas Lapisan: GSVM memungkinkan interoperabilitas data aktual di berbagai lapisan sistem—termasuk estimasi gas, eksekusi transaksi, dan penjadwalan—sehingga memastikan alur kerja operasional yang terintegrasi dengan erat. Dengan mengambil data transaksi terlebih dahulu lalu mengestimasi biaya gas secara proaktif, GSVM mengurangi latensi eksekusi secara signifikan. Selain itu, GSVM menggunakan penjadwalan prediktif bertenaga AI untuk mengantisipasi potensi masalah seperti kemacetan atau kegagalan blok, sehingga mengoptimalkan proses transaksi.





Abstraksi Komputasi dan Paralelisasi: Untuk memaksimalkan efisiensi pemrosesan, GSVM memindahkan tugas komputasi intensif ke lingkungan off-chain. Kemudian, hasilnya diverifikasi melalui zero-knowledge (ZK) proof, lalu disimpan secara aman di mainnet Ethereum. Model hibrida eksekusi off-chain dan verifikasi on-chain ini mempercepat pemrosesan tanpa mengorbankan integritas atau keamanan data.





Selain inovasi inti ini, Eclipse mendukung berbagai lingkungan eksekusi—termasuk EVM, SVM, dan MoveVM—yang memberikan fleksibilitas tak tertandingi kepada pengembang. Proyek dapat memilih lapisan eksekusi yang paling cocok dan menyesuaikan komponen guna memenuhi kebutuhan spesifik untuk kinerja, keamanan, dan skalabilitas. Untuk lebih meningkatkan keamanan, Eclipse mengintegrasikan RISC Zero, yaitu sistem antipenipuan ZK berkinerja tinggi, untuk memberi pengguna keseimbangan yang optimal antara kecepatan transaksi, jaminan kriptografi, dan efisiensi ekonomi.









Sejak peluncuran mainnet-nya pada bulan November 2024, ekosistem Eclipse telah mengalami pertumbuhan yang pesat dan substansial. Hingga saat ini, lebih dari 60 aplikasi terdesentralisasi (dApp) dan penyedia layanan telah terintegrasi dengan Eclipse yang mencakup berbagai komponen vertikal, termasuk DeFi, GameFi, aplikasi konsumen, dan NFT.





DeFi: Ekosistem ini mencakup protokol asli, antara lain platform peminjaman Astrol, bursa terdesentralisasi Invariant dan Umbra—sehingga menawarkan rangkaian layanan keuangan terdesentralisasi yang komprehensif.

GameFi: Game seperti Turbo Tap menggabungkan gameplay yang menarik dengan insentif ekosistem internal untuk menarik partisipasi pengguna yang kuat dan meningkatkan keterlibatan komunitas.

NFT: Eclipse telah menghadirkan koleksi NFT After School Club resmi dan mendukung berbagai platform NFT, termasuk Scope dan Minty.Market, untuk mempercepat pengembangan ekosistem NFT-nya.





Ekosistem Eclipse juga mencakup proyek-proyek baru, seperti pasar prediksi Hedgehog dan platform koin meme Fight.Horse, untuk menekankan komitmennya dalam mendukung lanskap aplikasi yang beragam dan inovatif.





Dengan didorong oleh ekspansi ekosistem yang kuat, Eclipse telah menghasilkan biaya lebih dari 1,150 ETH, membangun komunitas dengan 472,000+ anggota di Discord, dan mendatangkan lebih dari 1 juta dompet. Platform ini telah memproses lebih dari 2.1 miliar transaksi dengan volume trading bursa terdesentralisasi (DEX) yang melampaui $1 miliar.













Eclipse dirancang untuk menawarkan keunggulan Ethereum dan Solana dengan menggabungkan kekuatan setiap arsitektur blockchain tersebut untuk meningkatkan skalabilitas, pengalaman pengguna, dan keamanan. Berikut adalah ringkasan level tinggi dari arsitektur Mainnet Eclipse:





Lapisan Penyelesaian (Ethereum): Eclipse memanfaatkan Ethereum sebagai lapisan penyelesaiannya untuk memastikan finalitas yang aman dan terdesentralisasi. Transaksi diverifikasi melalui mekanisme bridging, sehingga Eclipse dapat mewarisi jaminan keamanan Ethereum yang kuat.





Lapisan Eksekusi (SVM): Transaksi dieksekusi melalui Solana Virtual Machine yang memungkinkan pemrosesan paralel. Dibandingkan dengan lingkungan thread tunggal seperti Ethereum Virtual Machine (EVM), SVM meningkatkan throughput transaksi secara signifikan.





Ketersediaan Data (Celestia): Untuk mencapai ketersediaan data yang mudah diskalakan dan hemat biaya, Eclipse memublikasikan data transaksi ke Celestia. Pendekatan ini mengurangi biaya sekaligus mendukung volume transaksi yang tinggi daripada hanya mengandalkan Ethereum untuk ketersediaan data.





Fraud Proof (RISC Zero): Untuk menjaga integritas jaringan, Eclipse menggunakan zero-knowledge fraud proof melalui RISC Zero. Teknologi ini memungkinkan sistem untuk mendeteksi dan menyelesaikan transaksi yang tidak valid tanpa memerlukan eksekusi on-chain yang redundan.













Seiring teknologi blockchain makin matang dan makin diterima secara luas, Eclipse—platform inovatif yang memadukan kekuatan Ethereum dan Solana—siap menjadi pendorong utama penerapan aplikasi Web3 berskala besar. Ke depannya, Eclipse akan tetap berfokus pada peningkatan infrastruktur teknis dan pengalaman pengguna dengan menyediakan lingkungan yang tangguh dan ramah pengembang sekaligus memberikan pengalaman yang aman, efisien, dan hemat biaya bagi pengguna akhir.





Bagi para investor dan pengembang yang memantau progres infrastruktur blockchain dan adopsi teknologi terdesentralisasi dengan cermat, Eclipse merupakan peluang yang menarik. Desain arsitekturnya yang unik dan skenario penerapannya yang berwawasan ke depan menjadikannya katalisator yang potensial untuk evolusi industri fase berikutnya.





