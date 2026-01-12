Berapa Banyak Orang Memiliki XRP? Statistik Kepemilikan Lengkap

Penasaran berapa banyak orang yang memiliki XRP dan di mana posisi Anda di antara pemegang global?

Panduan ini menganalisis statistik kepemilikan XRP menggunakan data blockchain dan sumber resmi.

Anda akan menemukan pola distribusi dompet, pemegang utama, dan apa arti kepemilikan XRP Anda dalam ekosistem yang lebih luas.

Memahami angka-angka ini membantu Anda mengukur tingkat adopsi cryptocurrency dan pola distribusi.





Poin-Poin Penting

Sekitar 6 juta dompet XRP ada secara global, dengan 1-4 juta pemegang unik.

Memiliki 2.500 XRP menempatkan Anda di 10% teratas semua pemegang XRP di seluruh dunia.

Ripple Labs mengontrol 42-46% pasokan XRP melalui pelepasan escrow bulanan yang sistematis.

100 alamat dompet teratas menguasai lebih dari 70% total pasokan XRP.

Kepemilikan regional mencakup Amerika Utara (35%), Eropa (27%), dan Asia-Pasifik (25%).





Sekitar 6 juta dompet XRP ada secara global menurutdata blockchain explorer.

Namun, tidak semua dompet menunjukkan aktivitas atau kepemilikan yang sama.

Dompet aktif yang melakukan transaksi baru-baru ini berjumlah sekitar 800.000, hanya mewakili sebagian kecil dari total alamat.

Kesenjangan antara total dompet dan dompet aktif ini mengungkapkan pola penting tentang kepemilikan XRP.

Distribusi terbagi menjadi tingkatan berbeda berdasarkan kepemilikan.

Dompet yang memegang kurang dari 100 XRP mencakup sekitar 42% dari semua alamat, menjadikan mereka kelompok terbesar berdasarkan jumlah.

Mereka yang memegang antara 100 hingga 1.000 XRP mewakili sekitar 28% dompet, sementara alamat yang berisi 1.000 hingga 10.000 XRP mencapai sekitar 19%.

Kelompok terkecil berdasarkan persentase—dompet dengan lebih dari 10.000 XRP—hanya terdiri dari 11% dari total alamat namun memegang nilai yang tidak proporsional.

Satu pertimbangan penting saat menganalisis angka-angka ini: banyak individu dan institusi memelihara beberapa dompet karena alasan keamanan atau operasional.

Bursa cryptocurrency utama juga menyimpan jumlah XRP yang sangat besar dalam alamat tunggal, mewakili kepemilikan ribuan pengguna individu.





Menentukan secara tepat berapa banyak orang yang memiliki XRP secara global menghadapi tantangan karena struktur dompet blockchain.

Estimasi paling dapat diandalkan menunjukkan antara 1 juta hingga 4,3 juta pemegang XRP unik di seluruh dunia, berdasarkan alamat dompet yang didanai.

Meskipun ada 6 juta dompet, jumlah pemegang individu sebenarnya lebih rendah karena institusi, bursa, dan individu sering mengontrol beberapa alamat.

Untuk konteks tentang jumlah kepemilikan spesifik: sekitar 500.000 dompet berisi 1.000 XRP atau lebih.

Ini mewakili investor tingkat menengah yang berkomitmen pada XRP melampaui eksperimen kasual.

Naik lebih tinggi, sekitar 100.000 dompet memegang 10.000 XRP atau lebih—kepemilikan signifikan yang menunjukkan keyakinan kuat pada aset.

Jika Anda bertanya-tanya berapa banyak orang memiliki 5000 XRP, angkanya berada di antara tingkat 1.000 XRP (500.000 dompet) dan tingkat 10.000 XRP (100.000 dompet).

Berikut perspektif tentang arti kepemilikan Anda: memiliki hanya 2.500 XRP menempatkan Anda di 10% teratas semua pemegang.

Untuk masuk ke elit 1% pemilik XRP, Anda memerlukan sekitar 50.637 XRP.

Ambang batas ini menunjukkan bahwa kepemilikan yang relatif sederhana menurut standar cryptocurrency dapat memposisikan investor jauh di depan mayoritas.









Ripple Labs adalah pemegang XRP yang dominan, mengontrol sekitar 42% hingga 46% dari total pasokan melalui akun escrow.

Perusahaan menyimpan token ini dalamescrow berbasis kontrak pintar yang melepaskan 1 miliar XRP setiap bulanuntuk mengelola pasokan pasar secara dapat diprediksi.

Mekanisme pelepasan sistematis ini membantu mencegah kejutan pasokan mendadak sambil mempertahankan likuiditas untuk mitra institusional.

Selain Ripple, bursa cryptocurrency utama memegang jumlah XRP yang substansial atas nama pengguna mereka.

Saldo kustodian ini mewakili kepemilikan terkumpul dari ribuan trader dan investor individu.

Investor awal dan peserta institusional juga termasuk di antara pemegang signifikan, meskipun jumlah spesifik untuk dompet pribadi tetap pseudonim.

10 dompet teratas mengontrol sekitar 41% dari semua XRP yang beredar menurut analitik blockchain.

Memperluas pandangan lebih jauh, 20 pemegang teratas memiliki sekitar 50% dari total pasokan, sementara 100 alamat teratas menguasai lebih dari 70%.

Pola konsentrasi ini menunjukkan bahwa meskipun jutaan dompet ada, relatif sedikit yang mengontrol sebagian besar token XRP.

Distribusi regional telah terdiversifikasi seiring waktu, dengan Amerika Utara memegang perkiraan 35% pemilik XRP, Eropa 27%, Asia-Pasifik 25%, dan wilayah lain mencakup 13% sisanya.

Konsentrasi tinggi XRP di antara relatif sedikit pemegang menciptakan peluang sekaligus pertimbangan bagi investor.

Pemegang besar dapat mempengaruhi pergerakan harga melalui transaksi signifikan, berpotensi menciptakan volatilitas selama penjualan atau pembelian besar.

Namun, sistem escrow Ripple memberikan prediktabilitas dengan membatasi berapa banyak XRP yang masuk ke sirkulasi setiap bulan.

Perusahaan biasanya mengunci kembali sebagian besar token yang dirilis, dengan pelepasan bersih sering mewakili kurang dari 1% dari total pasokan per bulan.

Untuk investor yang lebih kecil yang bertanya-tanya berapa banyak orang memiliki kripto XRP hari ini, memahami konsentrasi ini membantu menetapkan ekspektasi realistis.

Kepemilikan Anda bersaing dalam ekosistem di mana pemain institusional dan adopter awal mengontrol porsi substansial.

Namun struktur ini juga mencerminkan desain XRP untuk adopsi institusional dan utilitas pembayaran lintas batas daripada desentralisasi murni.

Kejelasan pasca gugatan SEC di tahun 2024telah meningkatkan kepastian regulasi, mendorong lebih banyak minat institusional.

Platform trading seperti MEXC menyediakan akses bagi investor ritel yang ingin berpartisipasi dalam ekosistem XRP.

Aksesibilitas bursa berarti bahwa bahkan investasi sederhana memungkinkan partisipasi dalam ekosistem pembayaran lintas batas XRP.

Meningkatnya jumlah dompet dan aktivitas transaksi menunjukkan bahwa kepemilikan XRP terus berkembang meskipun ada konsentrasi di antara pemegang teratas.









Sekitar 500.000 dompet memegang 1.000 XRP atau lebih.

Sekitar 100.000 dompet berisi 10.000 XRP atau lebih.

Jumlah dompet yang lebih kecil memegang 20.000 XRP atau lebih, berdasarkan pola distribusi yang menunjukkan konsentrasi di antara pemegang yang lebih besar.

Berdasarkan data distribusi yang menunjukkan 42% dompet memegang di bawah 100 XRP, porsi signifikan dari dompet yang tersisa berisi 500 XRP atau lebih.

Berdasarkan pola distribusi, dompet yang memegang 2.000 XRP atau lebih berada di antara tingkat 1.000 XRP dan ambang batas yang lebih tinggi.

Antara 1 juta hingga 4,3 juta individu unik memiliki XRP secara global berdasarkan analisis dompet yang didanai.

Memahami berapa banyak orang yang memiliki XRP di seluruh dunia memberikan konteks berharga untuk keputusan investasi Anda.

Dengan 6 juta dompet tetapi hanya 1-4 juta pemegang unik, kepemilikan XRP menunjukkan jangkauan luas sekaligus konsentrasi signifikan.

Baik Anda memegang 500 atau 50.000 XRP, Anda berpartisipasi dalam ekosistem global yang mendukung inovasi pembayaran lintas batas.

Lacak kepemilikan Anda dengan aman dan tetap terinformasi tentang peran XRP yang terus berkembang dalam keuangan digital.

Posisi Anda dalam distribusi pemegang XRP kurang penting dibandingkan memahami utilitas aset dan lintasan adopsi jangka panjang.