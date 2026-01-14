RUU Kripto AS RUU Baru Menawarkan XRP, Solana, dan Altcoin Utama Lainnya Pengecualian Tingkat ETF pada Pengungkapan

Poin-Poin Penting:

Aset non-ancillary seperti $XRP, $SOL dan $LTC kini dianggap sebagai aset utama dari produk yang diperdagangkan di bursa terdaftar.

Undang-Undang Kejelasan Pasar Aset Digital menghapuskan kewajiban pengungkapan yang rumit dari token yang terdaftar dalam ETF yang diperdagangkan di bursa efek nasional pada atau sebelum 1 Januari 2026.

Perubahan regulasi semacam itu secara praktis akan menempatkan kategori tertentu dari altcoin pada posisi hukum yang sama dengan Bitcoin dan Ethereum dalam hal kewajiban pengungkapan federal.

Bulan ini menandai perubahan besar dalam lingkungan regulasi aset digital Amerika Serikat. Beberapa cryptocurrency paling populer secara resmi telah tercakup oleh badan perlindungan legislatif baru di bawah undang-undang yang baru ditandatangani.

Pergeseran Status Aset Non-Ancillary

Bagian kunci dari undang-undang baru yang berpusat pada crypto telah menambahkan kategorisasi tertentu dari token, tergantung pada inklusi mereka dalam produk yang diperdagangkan di bursa (ETP) per 1 Januari 2026. Aturan ini bertujuan untuk membedakan antara aset non-ancillary, yaitu aset yang diawasi secara langsung, dan yang disebut aset ancillary, yang sering tunduk pada persyaratan pelaporan yang ketat.

RUU tersebut menyatakan bahwa ketika token adalah aset utama dari ETF yang terdaftar di bursa efek nasional dan terdaftar dalam Bagian 6 dari Securities Exchange Act, token tersebut tidak harus mengungkapkan pengungkapan rinci yang diperlukan dari aset digital lainnya. Pengecualian ini membuat proses kepatuhan lebih sederhana di pihak penerbit, dan membantu memperkuat keaslian token yang mendasari kepada investor institusional.

Dengan persyaratan ini, $XRP, $SOL, $LTC, dan $HBAR serta $DOGE dan $LINK dapat menerima regulasi yang sama dengan $BTC dan $ETH. Kesetaraan hari pertama ini merupakan kemenangan besar bagi industri, mengingat hal ini menghilangkan keraguan yang selalu menyelimuti altcoin-altcoin khusus ini.

Persyaratan Pengungkapan yang Diminimalkan

Keuntungan pertama dari posisi baru ini adalah menghilangkan pelaporan berlapis ganda. Praktik umum adalah bahwa token standar tunduk pada jaringan pengungkapan yang rumit untuk memastikan bahwa investor ritel tidak berisiko dari prinsipal proyek tahap awal atau terdesentralisasi. Tetapi RUU tersebut mengakui bahwa dalam situasi di mana token sudah menjadi konstituen dari ETF besar yang diatur, regulasi ETF yang ada sudah cukup untuk menghadirkan transparansi.

Industri telah bersikeras bahwa tidak perlu memiliki pengungkapan terpisah dan berulang dari aset dasar ETF spot. Identifikasi token ini sebagai non-ancillary telah memfasilitasi adopsi kerangka kerja yang disederhanakan hanya oleh pembuat undang-undang yang menargetkan tingkat produk dan bukan tingkat aset individual, selama aset telah memenuhi standar tinggi integrasi pasar ini.

Adopsi Institusional dan Dampak Pasar

Tindakan legislatif ini kemungkinan akan meningkatkan tingkat masuknya modal institusional ke pasar altcoin. Di masa lalu, dana besar enggan memegang aset yang dapat rentan terhadap persyaratan pelaporan atau reklasifikasi di masa depan yang tidak dapat diprediksi. Profil risiko tersebut tidak lagi seperti dulu dengan $SOL, $XRP, dan lainnya yang sekarang secara hukum dikelompokkan dengan Bitcoin.

Penambahan Dogecoin ke daftar cryptocurrency yang muncul seperti Dogecoin 2021 direpresentasikan sebagai Dogecoin, dan Chainlink sebagai representasi dari berbagai macam aset yang telah secara efektif menyeberangi jembatan ke dunia ETF. Meskipun keunggulan penggerak pertama diambil oleh $BTC dan $ETH, dapat dikatakan bahwa perluasan safe harbor ini ke berbagai token yang lebih luas merupakan indikator pasar yang lebih matang dalam aset digital.

Menurut analis keuangan, transparansi ini akan menghasilkan struktur biaya yang kompetitif dari ETF. Karena penerbit tidak lagi harus mengatasi sifat mahal dari membuat pengungkapan khusus pada aset spesifik ini, penghematan tersebut dapat ditransfer ke konsumen akhir. Selain itu, standardisasi perlakuan terhadap aset semacam itu memungkinkan bank untuk menyediakan jumlah token yang lebih besar dengan layanan kustodian dan pialang.

Mempertimbangkan Pendaftaran Bagian 6

Perkembangan ini secara teknis berlabuh pada Bagian 6 dari Securities Exchange Act. Bagian ini mengatur pendaftaran bursa efek nasional itu sendiri. RUU tersebut berupaya memastikan bahwa hanya token yang termasuk dalam yang paling diatur, tingkat tertinggi dari sistem keuangan AS mendapatkan pengecualian pengungkapan token dengan melampirkannya pada pilar khusus dari undang-undang ini.

Tindakan ini merupakan cara yang berhasil untuk melegalkan transfer aset-aset ini ke inti dunia keuangan. Ini menetapkan standar objektif yang luar biasa dari setiap token berikutnya yang mungkin ingin mengejar status yang sama. Pada akhirnya, ketika aset baru berada dalam posisi untuk terdaftar dalam salah satu dana yang diperdagangkan di bursa terdaftar, yang terakhir pada akhirnya dapat kehilangan label ancillary dan beban administratif yang dibawanya.

Bagi investor, tanggal batas 1 Januari 2026 bertindak sebagai tanggal bersejarah. Ini memperkuat posisi Delapan Pertama, yang terdiri dari BTC, ETH, XRP, SOL, LTC, HBAR, DOGE dan LINK, sebagai aset inti dari ekonomi crypto yang diatur baru. Dengan pasar yang masih berubah, perbedaan antara aset non-ancillary ini dan ribuan token lainnya di pasar kemungkinan akan menjadi aspek sentral dalam konstruksi portofolio dan manajemen risiko.

