Gelombang XRP Berikutnya Menunjukkan Kemana Harga Akan Bergerak Selanjutnya, Tapi Ada Syaratnya

XRP telah mencapai level teknis yang menentukan, dan gelombang aksi harga berikutnya diperkirakan akan memperjelas apakah pasar sedang mempersiapkan pemulihan atau bersiap untuk kerusakan struktural lainnya. Pergerakan terkini mengkonfirmasi bahwa support kunci telah melakukan tugasnya, tetapi jalur naik datang dengan kondisi ketat yang akan menentukan apakah pantulan ini berkelanjutan atau hanya jeda sebelum penurunan yang lebih dalam.

Pantulan XRP Nyata, Tetapi Ini Masih Langkah Uji

Kemarin, analis kripto terkenal CasiTrades membagikan di X, menunjukkan bahwa penurunan XRP akhir pekan berhenti tepat pada retracement makro 0,5 di dekat $2,03, level yang sekarang bertindak sebagai support struktural yang dikonfirmasi. Reaksi terhadap zona ini langsung, memvalidasinya sebagai permintaan aktif daripada penyelarasan harga yang kebetulan. Indikator momentum juga mencetak divergensi bullish pada level rendah ini, memperkuat pandangan bahwa tekanan penurunan melemah dalam jangka pendek.

Dari sudut pandang struktur gelombang, CasiTrades menginterpretasikan pergerakan ini sebagai tahap awal dari pantulan subwave 2. Grafik yang dilampirkan menunjukkan harga bisa berputar lebih tinggi menuju kisaran $2,24–$2,26, area yang didefinisikan oleh retracement Fibonacci yang tumpang tindih dan resistance sebelumnya. Mencapai zona ini akan menyelesaikan pergerakan korektif yang diharapkan, tetapi CasiTrades menekankan bahwa reli seperti itu masih termasuk dalam pullback yang lebih luas daripada mengonfirmasi kelanjutan bullish.

Perbedaan ini sangat penting karena reli korektif sering terlihat konstruktif sebelum gagal. Jika kemajuan XRP tetap tumpang tindih dan kurang kekuatan impulsif, ini akan mendukung kasus untuk penolakan di resistance dan kelanjutan dari siklus korektif yang lebih luas.

Kunci Yang Menentukan Gambaran Besar

Level kunci yang mengubah segalanya, menurut CasiTrades, adalah $2,41. Penembusan tegas di atas level ini, diikuti oleh retest yang berhasil sebagai support, akan membatalkan skenario penurunan sepenuhnya. Pergerakan seperti itu akan menandakan bahwa pantulan tidak lagi bersifat korektif dan bahwa XRP sedang bertransisi ke fase impulsif yang lebih kuat.

Namun, kegagalan di $2,41, termasuk potensi double-top, masih akan sejalan dengan struktur korektif wave-2. Dalam kasus tersebut, XRP kemungkinan akan bergulir ke penurunan subwave 3. Meskipun subwave yang lebih kecil mungkin tidak terungkap dengan sempurna, CasiTrades menekankan bahwa target tingkat yang lebih besar tetap tidak berubah, dengan support makro di dekat $1,65 sebagai tujuan penurunan yang dominan.

Manajemen risiko tetap menjadi pusat dari pengaturan ini. CasiTrades mengidentifikasi $2,03 sebagai titik pembatalan untuk tesis pantulan, menjadikannya level logis untuk stop pelindung. Selama support ini bertahan, pasar berada dalam mode pengamatan.

Pada akhirnya, gelombang XRP berikutnya menunjukkan ke mana harga akan menuju selanjutnya, tetapi hanya jika trader menghormati kondisi yang terlampir. Seperti yang dibingkai CasiTrades, struktur internal dari pergerakan akan mengungkapkan apakah ini adalah reset sementara atau awal dari sesuatu yang secara material lebih kuat.