Akankah XRP Diperlakukan Seperti Bitcoin dan Ethereum di Bawah Clarity Act?

Penulis: CoinPediaSumber: CoinPedia
2026/01/13 22:52
XRP News Today

Postingan Akankah XRP Diperlakukan Seperti Bitcoin dan Ethereum di Bawah Clarity Act? pertama kali muncul di Coinpedia Fintech News

Bagian penting dari Digital Asset Market Clarity Act dapat mengubah cara mata uang kripto utama diperlakukan di Amerika Serikat. Menurut laporan Eleanor Terrett, RUU tersebut mungkin menempatkan XRP dalam kategori regulasi yang sama dengan Bitcoin dan Ethereum, dengan syarat tertentu.

Apa yang Dikatakan RUU dalam Istilah Sederhana

Clarity Act mencakup bagian yang melihat apakah token kripto adalah aset utama di balik produk yang diperdagangkan di bursa, seperti ETF, pada 1 Januari 2026. Jika token memenuhi kondisi ini dan produk tersebut terdaftar di bursa AS yang terdaftar, token tersebut tidak perlu mengikuti beberapa aturan pengungkapan tambahan yang diterapkan pada aset digital lainnya.

Secara praktis, ini berarti XRP, bersama dengan Solana, Litecoin, Hedera, Dogecoin, dan Chainlink, dapat diperlakukan sama seperti Bitcoin dan Ethereum sejak hari pertama.

Mengapa Ini Penting untuk XRP

Selama bertahun-tahun, XRP telah menghadapi ketidakpastian regulasi di AS. Jika Clarity Act disahkan, itu akan menempatkannya dengan tegas dalam kategori regulasi yang sama dengan Bitcoin dan Ethereum.

RUU tersebut juga menyatakan bahwa jika pengadilan AS telah memutuskan bahwa transaksi aset digital bukan penjualan sekuritas, aset tersebut tidak dapat diperlakukan sebagai sekuritas di bawah undang-undang ini di kemudian hari.

Tidak Otomatis, Tetapi Signifikan

Penting untuk dicatat bahwa perlakuan ini bergantung pada kondisi nyata yang dipenuhi pada tahun 2026, termasuk status ETF. RUU tersebut juga mempertahankan wewenang Komisi Sekuritas dan Bursa AS untuk memberikan pengecualian dan menulis aturan terperinci.

Meski demikian, para ahli hukum mengatakan bahasa ini adalah salah satu tanda paling jelas bahwa pembuat undang-undang mencoba untuk beralih dari penegakan kasus per kasus menuju sistem yang lebih dapat diprediksi.

Jika disahkan, Clarity Act dapat menandai perubahan besar dalam cara XRP dan mata uang kripto besar lainnya diatur di Amerika Serikat, berpotensi menempatkan mereka setara dengan Bitcoin dan Ethereum untuk pertama kalinya.

