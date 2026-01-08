Cara Membeli XRP? Panduan Langkah demi Langkah untuk Pemula

XRP adalah salah satu cryptocurrency tercepat dan paling terjangkau untuk pembayaran lintas negara.

Dibuat pada tahun 2012, iamenyelesaikan transaksi hanya dalam 3 hingga 5 detikdengan biaya kurang dari satu sen.

Panduan ini menunjukkan kepada Anda secara tepat cara membeli XRP diMEXC, langkah demi langkah.

Anda akan mempelajari apa itu XRP, cara membelinya dengan aman, dan apa yang harus dilakukan setelah pembelian pertama Anda.

Baik Anda baru mengenal crypto atau hanya baru mengenal XRP, panduan ini membuat prosesnya sederhana.





Poin-Poin Penting

XRP menyelesaikan transaksi dalam 3 hingga 5 detik dengan biaya mulai dari hanya 0,00001 XRP per transaksi.

Anda dapat membeli XRP di MEXC menggunakan kartu kredit, kartu debit, transfer bank, atau deposit crypto.

XRP Ledger telah memproses lebih dari 3,8 miliar transaksi sejak 2012, membuktikan keandalannya untuk pembayaran lintas negara.

Setelah membeli XRP, simpan di wallet MEXC Anda untuk trading atau transfer ke hardware wallet untuk keamanan jangka panjang.

Selalu aktifkan autentikasi dua faktor dan jangan pernah membagikan kunci privat Anda kepada siapa pun.





XRP adalah aset digital yang dibangun untuk pembayaran internasional yang cepat dan berbiaya rendah.

Ia berjalan diXRP Ledger, sebuah blockchain terdesentralisasi yang memproses transaksi dalam 3 hingga 5 detik.

Tidak seperti Bitcoin,XRP tidak menggunakan mining, yang membuatnya lebih hemat energi.

Jaringan mengenakanbiaya standar hanya 0,00001 XRP per transaksi, jauh lebih murah daripada transfer bank tradisional.

MenurutCoinMarketCap, XRP termasuk di antara cryptocurrency teratas berdasarkan kapitalisasi pasar.

Institusi keuangan menggunakan teknologi XRP untuk penyelesaian lintas negara karena menghilangkan keterlambatan perbankan tradisional.

Untuk investor individu, XRP menawarkan eksposur ke cryptocurrency dengan utilitas nyata dalam pembayaran global.

Sejak 2012,XRP Ledger telah memproses lebih dari 3,8 miliar transaksi, mewakili lebih dari $1,5 triliun nilai yang dipindahkan antara pihak-pihak terkait.

Rekam jejak ini menunjukkan keandalan jaringan dan adopsinya di industri keuangan.





Beli XRP Sekarang di MEXC





Membeli XRP di MEXC hanya membutuhkan beberapa menit setelah Anda tahu langkah-langkahnya.

Ikuti panduan sederhana ini untuk membeli XRP dengan aman dan cepat.

Kunjungi situs web MEXC atau unduh aplikasi mobile dari app store Anda.

Klik tombol daftar dan masukkan alamat email atau nomor telepon Anda.

Buat kata sandi yang kuat untuk melindungi akun Anda.

Selesaikan proses verifikasi identitas dengan mengunggah dokumen ID yang valid.

Langkah ini membuka batas deposit dan penarikan yang lebih tinggi sambil menjaga keamanan akun Anda.

Navigasi ke bagian deposit di akun MEXC Anda.

Pilih metode pembayaran pilihan Anda: kartu kredit, kartu debit, transfer bank, atau deposit crypto.

Pembelian kartu adalah cara tercepat untuk menambahkan dana dan mulai trading segera.

Transfer bank biasanya memiliki biaya lebih rendah tetapi membutuhkan waktu lebih lama untuk diproses.

Jika Anda sudah memiliki cryptocurrency lain, Anda dapat mendepositnya dan mengonversi ke XRP nanti.

Pergi ke bagian trading dan gunakan bilah pencarian untuk menemukan XRP.

Pilih pasangan tradingXRP/USDT, yang merupakan opsi paling populer di MEXC.

Pasangan USDT paling populer karena menawarkan likuiditas tinggi.

Antarmuka trading akan menunjukkan harga XRP saat ini dan order book.

Pilih antara order pasar atau order limit.

Order pasar membeli XRP secara instan pada harga saat ini, yang paling cocok untuk pemula yang menginginkan eksekusi cepat.

Order limit memungkinkan Anda menetapkan harga sendiri dan menunggu sampai pasar mencapainya.

Masukkan jumlah XRP yang ingin Anda beli dan klik tombol beli.

XRP Anda akan muncul di wallet spot Anda dalam hitungan detik.









MEXC menawarkan beberapa opsi pembayaran untuk memenuhi kebutuhan Anda.

Kartu kredit dan debit menyediakan cara tercepat untuk membeli XRP, meskipun mungkin memiliki biaya pemrosesan yang sedikit lebih tinggi.

Transfer bank lebih murah tetapi memerlukan lebih banyak waktu untuk diselesaikan.

Deposit crypto bekerja dengan baik jika Anda sudah memegang stablecoin seperti USDT dan ingin menghindari biaya konversi fiat.

MEXC menawarkan spot trading dengan 0% biaya maker dan biaya taker rendah.

Exchange mengenakan persentase kecil per perdagangan, yang dapat Anda kurangi dengan meningkatkan volume trading Anda.

Biaya jaringan XRP minimal hanya 0,00001 XRP per transaksi. Namun, selalu periksa jadwal biaya penarikan MEXC untuk total biaya transfer XRP dari exchange.

Selalu periksa jadwal biaya saat ini sebelum melakukan pembelian besar.

Memahami biaya-biaya ini membantu Anda memaksimalkan nilai investasi Anda dan menghindari kejutan saat memindahkan XRP Anda.





Setelah Anda memiliki XRP, Anda memiliki beberapa opsi untuk mengelola investasi Anda.

Simpan XRP Anda di wallet MEXC Anda jika Anda berencana untuk trading secara aktif atau ingin akses cepat untuk menjual.

Transfer XRP Anda ke hardware wallet untuk penyimpanan jangka panjang dan keamanan maksimal.

Aktifkan autentikasi dua faktor di akun exchange Anda untuk melindungi dari akses tidak sah.

Jangan pernah membagikan kunci privat atau frasa pemulihan Anda kepada siapa pun.

Pertimbangkan untuk mengatur peringatan harga untuk melacak pergerakan pasar XRP tanpa memeriksa terus-menerus.

Tahan XRP Anda dalam jangka panjang jika Anda percaya pada potensi pertumbuhan masa depannya.

Trading XRP terhadap cryptocurrency lain untuk mendiversifikasi portofolio Anda.

Selalu investasikan hanya jumlah yang mampu Anda rugikan.









Buat akun di MEXC, deposit dana menggunakan metode pembayaran pilihan Anda, cari XRP di bagian trading, dan tempatkan order pasar untuk membeli secara instan.

Biaya tergantung pada harga pasar saat ini ditambah biaya trading, yang biasanya merupakan persentase kecil dari jumlah pembelian Anda.

Hanya investasikan jumlah yang mampu Anda rugikan, karena harga cryptocurrency bisa volatil.

XRP adalah aset digital untuk pembayaran lintas negara yang cepat, dan Anda dapat membelinya di exchange cryptocurrency seperti MEXC menggunakan mata uang fiat atau crypto lainnya.





Membeli XRP sangat mudah ketika Anda mengikuti langkah-langkah yang tepat.

Buat akun MEXC Anda, deposit dana, temukan XRP di pasar, dan tempatkan order Anda.

Seluruh proses hanya membutuhkan beberapa menit dari awal hingga akhir.

XRP menawarkan transaksi cepat dan biaya rendah, menjadikannya cryptocurrency yang mudah diakses untuk pemula.

Mulailah dengan jumlah kecil untuk mempelajari cara kerja prosesnya sebelum berinvestasi lebih banyak.