Harga XRP dan Dominasi di Titik Penting: Apakah $3,30 Berikutnya?

Penulis: TronweeklySumber: Tronweekly
2026/01/10 16:15
Dominasi XRP di pasar kripto menunjukkan tanda-tanda pergeseran besar yang potensial. Pada kerangka waktu dua minggu, dominasi secara historis menghormati garis tren menurun yang menghubungkan puncak dari tahun 2017 dan seterusnya. Setiap penurunan ke zona permintaan horizontal sekitar 1,0–1,2% telah memicu pergerakan naik yang tajam, menciptakan ekspansi vertikal yang kuat dalam pangsa pasar.

Setelah bertahan di support jangka panjang, dominasi XRP kembali meningkat. Pergerakan terbaru mendorong dominasi naik, dan sedikit mengalami pullback, tetap berada tepat di bawah resistance menurun. Indikator momentum mendukung setup positif ini, terutama RSI.

RSI baru saja menembus moving average-nya, seperti yang telah dilakukan sebelum pembalikan sebelumnya untuk menandai periode panjang kinerja yang baik. Analis mengatakan bahwa jika harga breakout dan berhasil bertahan di atas garis tren turun, itu akan menggambarkan perubahan struktur yang bertahan lama, mengakhiri downtrend beberapa tahun dan menciptakan ruang bagi XRP untuk memperoleh lebih banyak pangsa pasar.

Sumber: X

Harga XRP Konsolidasi Mendekati Support Utama

Pada harga, XRP/USDT stabil setelah penurunan panjang. Harga mencapai puncak sekitar $3,30–$3,50 dan mencapai titik terendah di area support kuat sekitar $2,00–$2,10. Zona ini sering berfungsi sebagai resistance maupun support. Candle kecil terbaru yang turun di bawahnya mengindikasikan pembeli menyerap pergerakan daripada adanya tekanan jual yang berat.

Harga turun lebih sedikit di bawah level ini dan membuat low yang lebih tinggi, menunjukkan tekanan jual yang lebih lemah. Trader melihat ini sebagai kemungkinan rounded bottom atau akumulasi, yang mungkin berarti investor uang pintar sedang mempersiapkan pergerakan yang lebih besar dan akan breakout pada waktu yang tepat. Jika XRP tetap di atas $2,00, setup ini terus menunjuk ke uptrend yang lebih tinggi.

Sumber: X

Penembusan Garis Tren Dapat Memicu Kenaikan Besar

Penembusan garis tren turun oleh XRP akan berfungsi sebagai indikasi teknis bahwa harga beralih dari koreksi untuk memulai uptrend baru. Resistance pertama berada sekitar $2,60–$2,70, di mana harga telah diperdagangkan sebelumnya.

Jika zona tersebut menjadi support, XRP bisa dengan cepat bergerak menuju kisaran $3,20–$3,30, lebih dekat dengan tertinggi sebelumnya dan area likuiditas utama. Analis menjelaskan bahwa breakout yang bersih kemungkinan akan membawa lebih banyak minat beli, meningkatkan momentum, dan bahkan mungkin dampak pasar yang lebih luas.

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

