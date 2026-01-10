"Strategy counterparty" membuka posisi long baru di XRP dengan leverage 20x, dan posisi keseluruhan saat ini menunjukkan kerugian mengambang sekitar $1,7 juta.

PANews melaporkan pada 10 Januari bahwa "Strategy counterparty" membuka posisi long baru di XRP dengan leverage 20x hari ini. Total posisi saat ini menunjukkan kerugian mengambang sekitar $1,7 juta, termasuk:

1. Posisi long 1.699 BTC dengan leverage 15x, dengan harga masuk rata-rata $90.801, saat ini menunjukkan kerugian mengambang $298.840.

2. Posisi long 33.063 ETH dengan leverage 15x dibuka pada harga rata-rata $3.099, dan saat ini menunjukkan kerugian mengambang $342.657.

3. Posisi long 336.109 SOL dengan leverage 20x, dengan harga masuk rata-rata $138, saat ini menunjukkan kerugian mengambang $873.388.

4. Posisi long 3.777.318 XRP dengan leverage 20x, dengan harga masuk rata-rata $2,13, saat ini menunjukkan kerugian mengambang $169.759.