Cara Memilih Trader untuk Copy Trading





Copy trading adalah metode investasi yang memungkinkan pengguna mereplikasi trading para trader berpengalaman dengan meniru setiap tindakan mereka. Memilih seorang trader yang unggul sangat penting untuk keberhasilan perjalanan copy trading Anda.













Saat menilai kinerja masa lalu seorang trader, penting untuk tidak hanya berfokus pada laba tinggi jangka pendek, karena imbal hasil stabil jangka panjang juga sama pentingnya. Meskipun mungkin menarik, laba jangka pendek yang tinggi terkadang lebih disebabkan oleh volatilitas pasar atau keberuntungan, bukan keterampilan. Imbal hasil jangka panjang yang konsisten sering kali memberikan ukuran keahlian trading yang lebih andal.





MEXC menawarkan metrik kinerja yang komprehensif, termasuk data 7 hari dan 180 hari untuk laba dan rugi (PNL), imbal hasil investasi (ROI), dan tingkat untung. Metrik ini membantu Anda mengambil keputusan yang matang saat memilih trader yang akan diikuti.









Pada halaman Detail Trader, Anda dapat menganalisis data utama seperti Frekuensi Trading dan Rasio PNL untuk menentukan apakah gaya trader selaras dengan preferensi investasi Anda.









Frekuensi Trading: Merujuk pada jumlah trade rata-rata trader per minggu selama periode tertentu. Beberapa trader lebih menyukai trade jangka pendek berfrekuensi tinggi, sedangkan yang lain berfokus pada strategi jangka menengah hingga panjang. Pilih gaya trading yang sesuai dengan toleransi risiko dan tujuan investasi Anda sendiri.





Rasio PNL: Rasio total laba terhadap total kerugian. Tingkat untung yang tinggi saja tidak menjamin profitabilitas keseluruhan. Pertimbangkan baik ukuran trade yang untung maupun yang rugi—seorang trader dengan laba kecil tetapi kerugian besar mungkin tetap berkinerja buruk, meskipun tingkat untungnya baik.





Catatan: Tingkat Untung = Jumlah order tertutup yang menghasilkan laba / Jumlah total order tertutup × 100%









MEXC memeringkat trader berdasarkan beberapa metrik kinerja, termasuk ROI, tingkat untung, PNL, dan jumlah pengikut. Basis pengikut yang lebih besar sering kali menunjukkan kredibilitas trader yang lebih tinggi. Anda juga dapat menemukan trader baru atau melihat semua trader yang telah Anda tambahkan ke daftar pantauan.









Penting untuk diingat bahwa kinerja masa lalu seorang trader tidak menjamin imbal hasil di masa mendatang. Oleh karena itu, Anda disarankan untuk mengalokasikan dana copy trading dengan hati-hati serta menetapkan limit stop-loss dan take-profit untuk mengelola volatilitas aset secara efektif.









Proses pemilihan trader serupa di Web dan Aplikasi. Kami akan menggunakan platform Web sebagai contoh untuk memandu Anda melalui prosesnya:





Langkah 1: Di Web, masuk ke akun Anda, lalu mengarahlah ke Futures → Copy Trade.









Langkah 2: Gulir ke Trader Teratas/Semua Trader. Filter pencarian Anda berdasarkan ROI Tinggi, PNL Tinggi, Pengikut Terbanyak, dan Trader Baru.









Langkah 3: Pada kartu trader, Anda dapat melihat metrik utama seperti ROI, PNL, Tingkat Untung, Pasangan Trading, Frekuensi Trading, Rasio Bagi Hasil, dan Jumlah Pengikut.





Tip: Klik tombol ☆ di sudut kanan atas kartu trader untuk menambahkannya ke daftar pantauan Anda.









Langkah 4: Klik kartu untuk membuka halaman Detail Trader untuk melihat informasi yang mendetail, termasuk Kinerja, PNL Kumulatif, Kinerja Trading Harian, PNL Pengikut, Preferensi Futures, Pasangan Trading, dan Durasi Kepemilikan.





Selain itu, Anda dapat mengklik Statistik Lead Trade untuk melihat detail trade saat ini dan lampau dari trader tersebut.









Perbandingan Kinerja Trader: Di sudut kanan atas halaman Detail Trader, klik tombol VS untuk mengakses halaman Perbandingan Kinerja Trader.





Di sini, Anda dapat menambahkan beberapa trader yang Anda minati, lalu membandingkannya berdasarkan Informasi Dasar dan Statistik Trading. Anda juga dapat mencentang opsi Sorot Kinerja Terbaik untuk menekankan data dengan kinerja terbaik pada grafik perbandingan, sehingga memudahkan analisis informasi secara intuitif.









Langkah 5: Klik Copy Trade pada kartu trader pilihan Anda, lalu atur Parameter Copy Trading Anda untuk memulai copy trading. Masukkan Jumlah Copy Trade dan Stop-Loss Akun. Untuk pengaturan lanjutan, klik Pengaturan Lainnya.





Jika trader pilihan Anda telah mencapai limit pengikut, klik Copy Trade untuk mengaktifkan Pengingat Slot. Anda akan diberi tahu melalui notifikasi push dan platform ketika slot tersedia.











