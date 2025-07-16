Copy trading adalah metode investasi yang memungkinkan pengguna mereplikasi trading para trader berpengalaman dengan meniru setiap tindakan mereka. Memilih seorang trader yang unggul sangat penting unCopy trading adalah metode investasi yang memungkinkan pengguna mereplikasi trading para trader berpengalaman dengan meniru setiap tindakan mereka. Memilih seorang trader yang unggul sangat penting un
Belajar/Panduan Pemula/Copy Trade/Cara Memili...opy Trading

Cara Memilih Trader untuk Copy Trading

16 Juli 2025MEXC
0m
#Dasar#Futures#Pemula
Masa
MASA$0.00654+9.00%
INI
INI$0.04596+14.35%
Polytrade
TRADE$0.04932-4.76%
Orderly Network
ORDER$0.1643-4.64%
LETSTOP
STOP$0.03159+2.29%

Copy trading adalah metode investasi yang memungkinkan pengguna mereplikasi trading para trader berpengalaman dengan meniru setiap tindakan mereka. Memilih seorang trader yang unggul sangat penting untuk keberhasilan perjalanan copy trading Anda.

1. Cara Menilai Kompatibilitas Trader


1.1 Tinjau Kinerja Masa Lalu


Saat menilai kinerja masa lalu seorang trader, penting untuk tidak hanya berfokus pada laba tinggi jangka pendek, karena imbal hasil stabil jangka panjang juga sama pentingnya. Meskipun mungkin menarik, laba jangka pendek yang tinggi terkadang lebih disebabkan oleh volatilitas pasar atau keberuntungan, bukan keterampilan. Imbal hasil jangka panjang yang konsisten sering kali memberikan ukuran keahlian trading yang lebih andal.

MEXC menawarkan metrik kinerja yang komprehensif, termasuk data 7 hari dan 180 hari untuk laba dan rugi (PNL), imbal hasil investasi (ROI), dan tingkat untung. Metrik ini membantu Anda mengambil keputusan yang matang saat memilih trader yang akan diikuti.

1.2 Analisis Gaya Trading


Pada halaman Detail Trader, Anda dapat menganalisis data utama seperti Frekuensi Trading dan Rasio PNL untuk menentukan apakah gaya trader selaras dengan preferensi investasi Anda.


Frekuensi Trading: Merujuk pada jumlah trade rata-rata trader per minggu selama periode tertentu. Beberapa trader lebih menyukai trade jangka pendek berfrekuensi tinggi, sedangkan yang lain berfokus pada strategi jangka menengah hingga panjang. Pilih gaya trading yang sesuai dengan toleransi risiko dan tujuan investasi Anda sendiri.

Rasio PNL: Rasio total laba terhadap total kerugian. Tingkat untung yang tinggi saja tidak menjamin profitabilitas keseluruhan. Pertimbangkan baik ukuran trade yang untung maupun yang rugi—seorang trader dengan laba kecil tetapi kerugian besar mungkin tetap berkinerja buruk, meskipun tingkat untungnya baik.

Catatan: Tingkat Untung = Jumlah order tertutup yang menghasilkan laba / Jumlah total order tertutup × 100%

1.3 Tinjau Peringkat dan Metrik


MEXC memeringkat trader berdasarkan beberapa metrik kinerja, termasuk ROI, tingkat untung, PNL, dan jumlah pengikut. Basis pengikut yang lebih besar sering kali menunjukkan kredibilitas trader yang lebih tinggi. Anda juga dapat menemukan trader baru atau melihat semua trader yang telah Anda tambahkan ke daftar pantauan.


Penting untuk diingat bahwa kinerja masa lalu seorang trader tidak menjamin imbal hasil di masa mendatang. Oleh karena itu, Anda disarankan untuk mengalokasikan dana copy trading dengan hati-hati serta menetapkan limit stop-loss dan take-profit untuk mengelola volatilitas aset secara efektif.

2. Cara Memilih Trader di MEXC: Panduan Langkah demi Langkah


Proses pemilihan trader serupa di Web dan Aplikasi. Kami akan menggunakan platform Web sebagai contoh untuk memandu Anda melalui prosesnya:

Langkah 1: Di Web, masuk ke akun Anda, lalu mengarahlah ke FuturesCopy Trade.


Langkah 2: Gulir ke Trader Teratas/Semua Trader. Filter pencarian Anda berdasarkan ROI Tinggi, PNL Tinggi, Pengikut Terbanyak, dan Trader Baru.


Langkah 3: Pada kartu trader, Anda dapat melihat metrik utama seperti ROI, PNL, Tingkat Untung, Pasangan Trading, Frekuensi Trading, Rasio Bagi Hasil, dan Jumlah Pengikut.

Tip: Klik tombol di sudut kanan atas kartu trader untuk menambahkannya ke daftar pantauan Anda.


Langkah 4: Klik kartu untuk membuka halaman Detail Trader untuk melihat informasi yang mendetail, termasuk Kinerja, PNL Kumulatif, Kinerja Trading Harian, PNL Pengikut, Preferensi Futures, Pasangan Trading, dan Durasi Kepemilikan.

Selain itu, Anda dapat mengklik Statistik Lead Trade untuk melihat detail trade saat ini dan lampau dari trader tersebut.


Perbandingan Kinerja Trader: Di sudut kanan atas halaman Detail Trader, klik tombol VS untuk mengakses halaman Perbandingan Kinerja Trader.

Di sini, Anda dapat menambahkan beberapa trader yang Anda minati, lalu membandingkannya berdasarkan Informasi Dasar dan Statistik Trading. Anda juga dapat mencentang opsi Sorot Kinerja Terbaik untuk menekankan data dengan kinerja terbaik pada grafik perbandingan, sehingga memudahkan analisis informasi secara intuitif.


Langkah 5: Klik Copy Trade pada kartu trader pilihan Anda, lalu atur Parameter Copy Trading Anda untuk memulai copy trading. Masukkan Jumlah Copy Trade dan Stop-Loss Akun. Untuk pengaturan lanjutan, klik Pengaturan Lainnya.

Jika trader pilihan Anda telah mencapai limit pengikut, klik Copy Trade untuk mengaktifkan Pengingat Slot. Anda akan diberi tahu melalui notifikasi push dan platform ketika slot tersedia.


Untuk mendapatkan instruksi mendetail, Anda dapat melihat Tutorial Copy Trade MEXC (Situs Web) dan Tutorial Copy Trading MEXC (Aplikasi).

Penafian: Informasi ini tidak memberikan saran tentang investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, konsultasi, atau layanan terkait lainnya. Informasi ini bukan merupakan dukungan untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. Akademi Pemula MEXC menawarkan informasi hanya untuk referensi dan bukan merupakan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang terkait dan berinvestasi dengan hati-hati. Semua tindakan investasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengguna dan tidak terkait dengan situs ini.

Artikel Populer

Apakah Ethereum Investasi yang Baik? Analisis Lengkap & Panduan Ahli

Apakah Ethereum Investasi yang Baik? Analisis Lengkap & Panduan Ahli

Ethereum baru saja melonjak 50% pada Juli 2025, melampaui $3,800 dan menarik perhatian investor di seluruh dunia. Jika Anda bertanya-tanya apakah Ethereum layak untuk investasi Anda saat ini, Anda tid

Ethereum vs Bitcoin, Solana, Cardano, Polkadot, XRP, Litecoin, WETH: Panduan Perbandingan Cryptocurrency Lengkap

Ethereum vs Bitcoin, Solana, Cardano, Polkadot, XRP, Litecoin, WETH: Panduan Perbandingan Cryptocurrency Lengkap

Memilih antara Ethereum dan cryptocurrency lainnya bisa terasa membingungkan. Dengan Bitcoin mencapai $119,469 dan Ethereum diperdagangkan pada $4,273, investor bertanya aset digital mana yang menawar

Kuasai Fitur-fitur Utama di Halaman Perdagangan Futures MEXC demi Pengalaman yang Lebih Lancar

Kuasai Fitur-fitur Utama di Halaman Perdagangan Futures MEXC demi Pengalaman yang Lebih Lancar

Di pasar mata uang kripto, perdagangan Futures telah menjadi alat penting bagi banyak investor untuk meningkatkan efisiensi modal dan menangkap peluang pasar, berkat fitur-fiturnya, seperti leverage t

Cara Mining Ethereum? Yang Perlu Anda Ketahui Tentang Mining Ethereum

Cara Mining Ethereum? Yang Perlu Anda Ketahui Tentang Mining Ethereum

Dunia cryptocurrency berubah selamanya ketika mining Ethereum menjadi tidak mungkin pada 15 September 2022. Jika Anda mencari cara mining Ethereum di tahun 2025, Anda tidak sendirian—tetapi jawabannya

Artikel Terkait

Apa Itu Futures Prediksi? Metode Perdagangan Futures yang Sederhana dan Mudah Diakses

Apa Itu Futures Prediksi? Metode Perdagangan Futures yang Sederhana dan Mudah Diakses

Perdagangan futures mata uang kripto menarik banyak sekali investor karena leverage yang tinggi dan kemampuannya untuk meraih laba baik di pasar yang sedang naik maupun turun. Namun, mekanismenya yang

Cara Menghindari Likuidasi: Praktik Terbaik untuk Menggunakan Penambahan Margin Otomatis guna Melindungi Posisi Anda

Cara Menghindari Likuidasi: Praktik Terbaik untuk Menggunakan Penambahan Margin Otomatis guna Melindungi Posisi Anda

Dalam perdagangan futures mata uang kripto, manajemen margin merupakan keterampilan krusial yang harus dikuasai setiap pedagang, karena hal ini langsung menentukan profitabilitas dan pengendalian risi

Panduan Copy Trading bagi Lead Trader

Panduan Copy Trading bagi Lead Trader

Copy trading adalah strategi investasi dalam perdagangan mata uang kripto yang memungkinkan investor untuk otomatis meniru perdagangan dari pedagang berpengalaman. Bagi pemula dengan pengetahuan dan p

Harga Indeks, Harga Wajar, dan Harga Perdagangan Pasar

Harga Indeks, Harga Wajar, dan Harga Perdagangan Pasar

1. Apa itu Harga Indeks?Harga indeks adalah rata-rata tertimbang dari harga aset dasar pada berbagi bursa spot utama. Saat harga aset dasar berubah, harga indeks terus diperbarui untuk mencerminkan ni

Daftar di MEXC
Daftar & Dapatkan Bonus hingga 10,000 USDT