Cara Berpartisipasi dalam Acara Undian Keberuntungan Airdrop+ MEXC

Cara Berpartisipasi dalam Acara Undian Keberuntungan Airdrop+ MEXC

Pemula
20 Oktober 2025MEXC
0m
#Kabar Industri#Pemula
Dengan berpartisipasi dalam acara Airdrop+ di MEXC, pengguna memiliki kesempatan untuk mendapatkan token gratis dan bonus Futures. Tugas Airdrop+ biasanya terdiri dari beberapa komponen, termasuk deposit, perdagangan Spot, perdagangan Futures, dan referral. Baru-baru ini, MEXC telah meningkatkan acara Airdrop+ dengan menghadirkan mekanisme Undian Keberuntungan yang memberi pengguna lebih banyak kesempatan untuk mendapatkan hadiah.

1. Persyaratan Partisipasi untuk Undian Keberuntungan Airdrop+


Sebelum bergabung ke acara Airdrop+, pengguna harus terlebih dahulu menyelesaikan verifikasi KYC Lanjutan di MEXC.

*BTN-Verifikasi Sekarang&BTNURL=https://www.mexc.com/user/id-auth*

2. Cara Berpartisipasi dalam Acara Undian Keberuntungan Airdrop+


2.1 Akses Halaman Acara

Setelah masuk ke situs web resmi MEXC, klik tab Acara di bilah navigasi atas. Dari menu dropdown, pilih Airdrop+ untuk masuk ke halaman acara.


*BTN-Gabung ke Airdrop+&BTNURL=https://www.mexc.com/id-ID/token-airdrop*

2.2 Pilih Proyek, lalu Daftar untuk Bergabung

Dalam tab Berlangsung, telusuri acara proyek yang baru terdaftar yang saat ini tersedia untuk partisipasi. Pilih proyek yang menarik bagi Anda, lalu klik Gabung Sekarang.

Catatan: Setiap proyek mungkin memiliki aturan dan persyaratan tugas tersendiri. Silakan lihat detail yang ditampilkan di halaman acara untuk mendapatkan informasi yang paling akurat.


Setelah masuk ke halaman detail acara, klik tombol Daftar untuk Bergabung untuk bergabung ke acara tersebut. Harap diperhatikan bahwa Anda hanya dapat berpartisipasi dalam satu acara Airdrop+ sekaligus. Setelah Anda membuat pilihan, klik Ya di jendela pop-up Konfirmasi Pendaftaran untuk menyelesaikan pendaftaran.


2.3 Selesaikan Tugas untuk Mendapatkan Kesempatan Undian Keberuntungan

Setelah berhasil mendaftar, Anda bisa mendapatkan kesempatan Undian Keberuntungan dengan menyelesaikan tiga jenis tugas berikut:
  • Tugas Lanjutan: Selesaikan perdagangan Spot atau Futures untuk token yang ditentukan. Setelah volume perdagangan yang disyaratkan tercapai, Anda akan menerima jumlah kesempatan Undian Keberuntungan yang sesuai. Makin tinggi volume perdagangan Anda, makin besar kesempatan yang bisa didapatkan.
  • Tugas Pencapaian: Setelah menyelesaikan 10 Undian Keberuntungan, Anda akan membuka Tugas Pencapaian dengan peluang untuk menerima bonus Futures senilai hingga 1.000 USDT.
  • Tugas Pengguna Baru: Dirancang khusus bagi pengguna baru. Dengan menyelesaikan ambang batas deposit yang disyaratkan atau mencapai volume perdagangan Spot dan perdagangan Futures yang ditentukan untuk token yang ditunjuk, Anda bisa mendapatkan kesempatan Undian Keberuntungan tambahan.

Anda dapat berpartisipasi dalam beberapa jenis tugas secara bersamaan. Makin banyak tugas yang diselesaikan, makin banyak Undian Keberuntungan yang terakumulasi, sehingga meningkatkan kesempatan Anda secara keseluruhan untuk memenangkan hadiah.


2.4 Gunakan Kesempatan Undian Keberuntungan Anda

Setelah mendapatkan kesempatan Undian Keberuntungan dengan menyelesaikan tugas, Anda dapat memilih Undi 1 Kali untuk melakukan satu kali pengundian atau memilih Undi Semua untuk menggunakan semua kesempatan yang tersedia sekaligus. Hadiah utama terdiri dari bonus Futures.

Catatan:
1) Hadiah diberikan berdasarkan siapa yang tercepat hingga semuanya diklaim.
1) Kesempatan Undian Keberuntungan yang tidak digunakan akan otomatis kedaluwarsa di akhir acara dan tidak dapat dibawa ke acara selanjutnya.


Untuk mengetahui informasi selengkapnya tentang acara Airdrop+ MEXC, silakan lihat:

Penafian: Materi ini bukan merupakan saran tentang investasi, perpajakan, persoalan hukum, keuangan, akuntansi, konsultasi, atau layanan terkait lainnya, serta bukan merupakan rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan informasi hanya sebagai referensi dan bukan merupakan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang terkait dan berinvestasi dengan hati-hati. Semua keputusan dan hasil investasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengguna.

