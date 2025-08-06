Perdagangan grid adalah strategi perdagangan kuantitatif dan otomatis. Untuk mendapatkan pengantar dan panduan pengguna yang mendetail, Anda dapat melihat "Apa itu Perdagangan Grid Futures MEXC?" 1. APerdagangan grid adalah strategi perdagangan kuantitatif dan otomatis. Untuk mendapatkan pengantar dan panduan pengguna yang mendetail, Anda dapat melihat "Apa itu Perdagangan Grid Futures MEXC?" 1. A
Cara Menggunakan AI untuk Membuat Bot Perdagangan Grid

Pemula
6 Agustus 2025MEXC
0m
#Futures
Perdagangan grid adalah strategi perdagangan kuantitatif dan otomatis. Untuk mendapatkan pengantar dan panduan pengguna yang mendetail, Anda dapat melihat "Apa itu Perdagangan Grid Futures MEXC?"

1. Apa Itu AI Grid Futures?


AI memanfaatkan analisis mendalam terhadap data pasar lampau dan tren harga aktual untuk pasangan perdagangan tertentu. AI secara cerdas dan otomatis menetapkan rentang harga optimal, jumlah grid, dan pengali leverage bagi pengguna.

2. Cara Menggunakan AI Grid Futures


Untuk menggunakan AI: Buka halaman Perdagangan Grid, lalu, di sisi kanan dalam bagian Buat Grid, pilih mode AI.


Pilih Arah: Pilih antara strategi Netral, Long, atau Short berdasarkan tren pasar.

  • Netral: Paling cocok untuk pasar sideways dengan fluktuasi harga yang sering terjadi dan tidak ada tren yang jelas.
  • Long: Ideal untuk pasar dengan tren naik secara keseluruhan.
  • Short: Cocok untuk pasar dengan tren turun secara umum.


Pilih Durasi: Pilih durasi yang sesuai dengan rencana perdagangan Anda. Makin panjang durasinya, makin lebar rentang harganya dan makin rendah frekuensi eksekusinya.


Buat Bot Grid: Salin strategi yang direkomendasikan, masukkan jumlah investasi Anda, lalu Anda dapat segera meluncurkan bot AI Grid Futures.


Pengaturan Lanjutan (Opsional): Anda juga dapat mengonfigurasi parameter berikut:

Mode Risiko Terkendali: Aktifkan untuk mengurangi risiko likuidasi selama operasi bot.

Harga Aktivasi: Bot hanya akan aktif ketika harga pasar terkini mencapai nilai ini. Jika tidak diatur, bot akan dimulai segera setelah dibuat. Harga aktivasi harus berada dalam rentang harga yang dipilih.

Harga Stop Atas: Ketika harga pasar naik ke level ini, bot akan otomatis menghentikan perdagangan. Parameter ini dapat digunakan untuk tujuan TP/SL. Catatan: Harga stop atas harus lebih tinggi dari harga pasar saat ini.

Harga Stop Bawah: Ketika harga turun ke level ini, bot akan otomatis menghentikan perdagangan. Parameter ini juga dapat digunakan untuk tujuan TP/SL. Catatan: Harga stop bawah harus lebih rendah dari harga pasar saat ini.

TP/SL: Dengan mengatur harga take-profit dan stop-loss, Anda dapat mengunci laba atau membatasi kerugian secara efektif selama volatilitas pasar, sehingga membantu menghindari pembalikan laba atau penurunan besar akibat pergerakan harga yang tiba-tiba.


Buat Bot: Setelah semua pengaturan dikonfigurasikan, cukup klik Buat Bot untuk meluncurkan.


Saat ini, perdagangan bot grid mendukung lebih dari 50 pasangan Futures, dan lebih banyak lagi yang akan ditambahkan nanti. Jika token yang Anda pilih tidak menawarkan pengaturan AI, pasangan perdagangan ini belum didukung untuk perdagangan bot grid.

Penafian: Informasi ini tidak memberikan saran tentang investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, konsultasi, atau layanan terkait lainnya, serta bukan merupakan saran untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan informasi hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang terkait dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

