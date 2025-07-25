Untuk membantu pengguna mengekspor riwayat perdagangan dan pendanaan pribadi mereka dengan cepat, MEXC telah meluncurkan fungsi ekspor data akun layanan mandiri, yang memungkinkan pengguna untuk mengeUntuk membantu pengguna mengekspor riwayat perdagangan dan pendanaan pribadi mereka dengan cepat, MEXC telah meluncurkan fungsi ekspor data akun layanan mandiri, yang memungkinkan pengguna untuk menge
Cara Menggunakan Fungsi Ekspor Data Akun MEXC

25 Juli 2025
Untuk membantu pengguna mengekspor riwayat perdagangan dan pendanaan pribadi mereka dengan cepat, MEXC telah meluncurkan fungsi ekspor data akun layanan mandiri, yang memungkinkan pengguna untuk mengekspor data dari 540 hari terakhir dengan mudah.

1. Fitur Utama Fungsi Ekspor Data Akun


  • Solusi lengkap: Semua tugas ekspor data tersedia di halaman terpadu, sehingga memudahkan dan mudah untuk diproses sendiri.
  • Pilihan fleksibel: Mendukung ekspor data hingga 540 hari, dengan opsi pemfilteran yang dapat disesuaikan.
  • Akses cepat: Unduh secara manual atau kirim data ke email Anda yang terhubung untuk akses mudah kapan saja.

2. Cara Menggunakan Fungsi Ekspor Data Akun MEXC


Kunjungi situs web resmi MEXC dan masuk. Di beranda, putar ke bawah dan klik Pusat Bantuan.


Pada halaman Pusat Bantuan, klik Ekspor Data Akun di bawah Layanan Mandiri.


Pada halaman Ekspor Data Akun, pilih alasan untuk mengekspor data berdasarkan kebutuhan Anda, lalu klik Berikutnya.


Pilih jenis data yang akan diekspor: Futures, Spot, Funding History, Fiat, atau Earn. Contoh berikut menunjukkan cara mengekspor data Futures.
1）Pilih data Futures yang ingin diekspor, termasuk Riwayat Posisi, Riwayat Order, Riwayat Perdagangan, Aliran Modal, Laporan Futures, dan Riwayat Order Copy Trade.
2）Tetapkan rentang waktu untuk ekspor data. Setiap laporan mendukung data dari 540 hari terakhir (hingga sehari sebelumnya).
3）Pilih format ekspor, antara Excel atau PDF, tergantung pada penggunaan spesifik Anda. Catatan: Format Excel mendukung enkripsi file.
4）Pilih Kirimi saya email setelah dibuat agar data yang diekspor dikirim ke email yang ditautkan ke akun Anda. Jika tidak dipilih atau jika tidak ada email yang ditautkan, Anda dapat mengunduh data dari halaman Sejarah Ekspor.
5）Setelah Anda mengisi informasi yang diperlukan pada halaman data Futures, klik Ekspor. Anda dapat mengekspor data akun Anda hingga 10 kali per bulan kalender untuk Spot, Futures, dan Funding History.


Setelah ekspor, MEXC akan memberi tahu Anda melalui email atau SMS. Tautan unduhan akan berlaku selama 7 hari, jadi pastikan untuk mengunduhnya dalam periode tersebut.


Fungsi ekspor data akun MEXC memungkinkan Anda mengekspor riwayat perdagangan dan pendanaan dengan mudah dalam proses yang efisien. Jika Anda ingin mengekspor data yang lebih personal, seperti pasangan mata uang atau jenis order tertentu, Anda dapat membuka halaman Spot Order, Futures Order, atau Funding History untuk mengekspor.

3. Tanya Jawab Umum (FAQ)


3.1 Apa yang harus saya lakukan jika transaksi tidak dapat dibuat?


Anda dapat mencoba menyegarkan halaman dan mencoba mengekspor lagi, atau menghubungi Layanan Pelanggan untuk mendapatkan bantuan terkait ekspor manual.

3.2 Di mana saya dapat mengunduh berkas data yang diekspor?


Buka Pusat Bantuan → Ekspor Data Akun → Riwayat Ekspor. Tautan berlaku selama 7 hari.

3.3 Bagaimana saya dapat meminta data yang diekspor yang saat ini tidak tersedia?


Untuk bantuan terkait kebutuhan ekspor data khusus, silakan hubungi tim Layanan Pelanggan kami. Di MEXC, kami menghargai masukan Anda dan menerima saran Anda untuk meningkatkan layanan kami.

3.4 Bagaimana jika saya perlu mengekspor data lebih dari 540 hari?

Kami sangat memahami pentingnya mengakses data perdagangan lampau Anda. Saat ini, platform mendukung ekspor catatan dari 540 hari terakhir. Data di luar jangka waktu ini tidak tersedia untuk saat ini. Kami sarankan Anda mencadangkan catatan secara berkala untuk memastikan akses yang berkelanjutan ke riwayat perdagangan lengkap Anda.

Penafian: Informasi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, konsultasi, atau saran terkait lainnya, juga bukan saran untuk membeli, menjual, atau menahan aset apa pun. MEXC Learn menawarkan informasi hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko terkait dan berinvestasilah dengan hati-hati. Semua aktivitas investasi pengguna bersifat independen dari platform ini.

