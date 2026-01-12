Apakah XRP Akan Naik? Yang Perlu Diketahui Investor

XRP telah melonjak 18%pada minggu pertama Januari 2026, menembus $2,14 dan memicu minat baru di kalangan investor kripto.

Banyak orang bertanya-tanya: apakah XRP akan terus naik dari sini, atau apakah rally ini kehilangan momentum?

Artikel ini mengkaji aksi harga saat ini, faktor-faktor kunci yang mendorong momentum XRP, risiko potensial, dan prediksi ahli untuk 2026 dan seterusnya.

Anda akan mendapatkan pandangan seimbang tentang apa yang dapat mendorong XRP lebih tinggi dan apa yang mungkin menahannya.





Poin Utama:

XRP melonjak 18% pada awal Januari 2026, menembus $2,14 dengan lima sesi naik berturut-turut.

ETF spot XRP AS mencatat 29 hari berturut-turut aliran masuk bersih total $1,37 miliar hingga Desember 2025.

SEC mencabut gugatan empat tahunnya terhadap Ripple pada Maret 2025, memberikan kejelasan regulasi untuk XRP.

Pola teknikal termasuk breakout wedge menurun dan struktur reakumulasi Wyckoff menunjukkan potensi kenaikan menuju $2,60-$3,20.

Analis memprediksi XRP bisa berkisar antara $2,60 dan $8,00 dalam 6-12 bulan ke depan, tergantung kondisi pasar.

Resistance kunci berada di $2,35 (200-EMA) sementara support bertahan di $2,00, menjadikan ini level penting untuk diamati.





XRP diperdagangkan di $2,14 setelah mencatat lima sesi naik berturut-turut pada awal Januari 2026.

Token ini keluar dari channel bearish yang menahan harga sejak akhir 2025.

Analisis teknikal saat ini menunjukkan XRP menguji resistance di dekat level $2,35, yang mewakili rata-rata bergerak eksponensial 200 hari.

Support bertahan kuat di $2,00, level yang telah bertahan beberapa kali dalam beberapa minggu terakhir.

Indeks Aliran Uang naik ke level tertinggi tiga setengah bulan, mengkonfirmasi bahwa tekanan beli mendorong rally ini daripada lonjakan spekulatif.

Data exchange dari Glassnode mengungkapkan bahwa hanya 24 juta XRP yang dipindahkan ke exchange selama kenaikan harga 16% baru-baru ini.

Tekanan jual terbatas ini menunjukkan bahwa holder tetap percaya diri meskipun terjadi kenaikan tajam.

Jadi apakah XRP benar-benar akan naik dari level saat ini?

Jawaban singkatnya adalah momentum menguntungkan bulls dalam jangka pendek, tetapi menembus di atas $2,35 sangat penting untuk kenaikan berkelanjutan.





Menurut data SoSoValue, ETF spot XRP berbasis AS mencatat 29 hari perdagangan berturut-turut aliran masuk bersih hingga Desember 2025.

Aliran masuk kumulatif mencapai sekitar $1,37 miliar meskipun kondisi pasar volatil.

Total aset bersih di semua ETF XRP mencapai sekitar $1,24 miliar pada akhir tahun.

Aliran masuk yang stabil ini menunjukkan bahwa investor institusional terus mengakumulasi XRP bahkan selama koreksi harga.

Data on-chain menunjukkan saldo XRP di exchange telah turun ke level terendah sejak 2018.

Penurunan saldo exchange menandakan pengetatan pasokan, yang secara historis menciptakan kondisi menguntungkan untuk apresiasi harga ketika permintaan tetap stabil.

SEC mencabut gugatannya terhadap Ripple pada Maret 2025, menghilangkan awan ketidakpastian besar yang menggantung di atas XRP selama bertahun-tahun.

Administrasi ramah kripto Presiden Trump telah memicu optimisme tentang kejelasan regulasi lebih lanjut pada 2026.

Penunjukan Paul Atkins sebagai Ketua SEC oleh Trumpdipandang menguntungkan untuk industri kripto.

Beberapa perusahaan telah mengajukan ETF XRP, menandakan minat institusional yang meningkat seiring berkurangnya hambatan regulasi.

Beberapa laporanmenunjukkan potensi inklusi dalam diskusi cadangan strategis.

Perkembangan ini membantu menjawab mengapa orang berpikir XRP akan meledak—akses institusional berkembang pesat.

Chart harian XRP menampilkan breakout wedge menurun, pola pembalikan bullish yang biasanya mendahului pergerakan naik.

Token ini menembus di atas garis tren atas wedge di dekat $2,05-$2,10 pada awal Januari 2026.

Analis chart mengidentifikasi struktur reakumulasi Wyckoff yang memproyeksikan target awal di kisaran $2,80-$3,20.

Jika pola ini tervalidasi, proyeksi jangka panjang meluas hingga $7, mewakili lebih dari 200% kenaikan dari harga saat ini.

Kapan XRP akan naik berdasarkan pola-pola ini?

Analis teknikal menunjukkan bahwa volume berkelanjutan di atas $2,35 dapat memicu pergerakan impuls berikutnya dalam hitungan minggu.









XRP masih diperdagangkan di bawah rata-rata bergerak eksponensial 200 harinya di $2,35, menjaga struktur jangka menengah tetap hati-hati.

Token ini menghadapi Death Cross pertamanya dalam 14 bulan karena EMA 50 hari bertemu dengan EMA 200 hari.

Meskipun momentum terkini telah mengurangi kemungkinan Death Cross yang akan segera terjadi, kesenjangan yang menyempit antara rata-rata bergerak ini menandakan kehati-hatian.

Beberapa upaya untuk merebut kembali resistance $2,35 telah ditolak dalam sesi-sesi terkini.

Breakdown di bawah level support $2,00 akan melemahkan tesis bullish dan dapat mengirim XRP kembali menuju $1,80-$1,85.

Sejarah terkini XRP menunjukkan volatilitas ekstrem yang membuat banyak investor terkejut.

Pada Februari 2025, XRP melonjak ke $3,07 sebelum mundur 42% ke $1,77, kemudian rebound 35% dalam waktu singkat.

Aksi harga ini menggambarkan profil risiko yang menyertai investasi XRP.

Bitcoin dan Ethereum terus mempengaruhi arah harga XRP, karena pasar kripto yang lebih luas bergerak selaras.

Penjualan besar-besaran Bitcoin dapat menyeret XRP lebih rendah terlepas dari fundamental individualnya.

Trader perlu memahami bahwa pertanyaan "apakah XRP akan naik hari ini" sering lebih bergantung pada sentimen pasar secara keseluruhan daripada berita spesifik XRP.

Ripple menghadapi kompetisi signifikan dari prosesor pembayaran mapan seperti PayPal di ruang transaksi lintas batas.

Kompetitor ini memiliki pengenalan merek yang lebih besar dan hambatan regulasi yang lebih sedikit daripada Ripple.

Beberapa investor memiliki ekspektasi harga yang tidak realistis yang secara matematis tidak mungkin dicapai.

Klaim bahwa XRP akan mencapai $1.000 per token akan memerlukan kapitalisasi pasar $57 triliun—lebih dari dua kali lipat PDB AS.

Seluruh pasar saham global dinilai pada $109 triliun di Q4 2024, membuat target ekstrem seperti itu tidak masuk akal.

Target realistis dari analis kredibel berkisar dari $2,60 hingga $8,00dalam 6-12 bulan ke depan.

Standard Chartered memproyeksikan XRP dapat mencapai $8 pada 2026, mengutip peningkatan partisipasi institusional dan tren alokasi modal jangka panjang.

Analisis teknikal CoinDCX menunjukkan XRP mungkin menargetkan kisaran $2,60-$2,70dalam beberapa bulan mendatangjika breakout saat ini bertahan.

Ini mewakili sekitar 25% kenaikan dari level saat ini di dekat $2,14.

Model perkiraan Changelly memprediksi XRP diperdagangkan antara $3,18 dan $3,49 secara rata-rata sepanjang 2026, dengan potensi maksimum $3,49.

Melihat lebih jauh ke depan, Changelly memperkirakan XRP dapat berkisar antara $12,00 dan $15,50 pada 2030.

GOV Capital memiliki pandangan bullish jangka pendek, memprediksi XRP dapat mencapai $4,78 dalam satu tahun.

Namun, tidak semua analis berbagi optimisme ini—analisis Wallet Investor menunjukkan perspektif bearish dengan XRP berpotensi turun ke $1,35 pada akhir 2025.

Prediksi yang beragam ini menyoroti kesulitan memperkirakan harga kripto dengan presisi.

Metodologi yang berbeda—analisis teknikal versus analisis fundamental—menghasilkan hasil yang berbeda.

Apakah XRP akan meledak seperti yang diprediksi beberapa analis?

Jawabannya tergantung pada permintaan institusional yang berkelanjutan, kejelasan regulasi, dan kondisi pasar yang lebih luas selaras dengan baik.









Kapan XRP akan meledak?

XRP dapat melihat kenaikan signifikan jika menembus di atas $2,35 dengan volume berkelanjutan dalam beberapa minggu mendatang.

Kapan XRP akan naik?

Pola teknikal menunjukkan potensi pergerakan dalam 30-60 hari ke depan jika support saat ini di $2,00 bertahan.

Mengapa orang berpikir XRP akan meledak?

Aliran masuk ETF institusional, kejelasan regulasi, dan pola breakout teknikal memicu optimisme tentang kenaikan harga besar.

Apakah XRP benar-benar akan naik?

Momentum jangka pendek menguntungkan bulls, tetapi menembus level resistance kunci diperlukan untuk konfirmasi.

Apakah XRP akan naik?

Data historis menunjukkan XRP dapat rally signifikan selama siklus pasar yang menguntungkan dan berita regulasi positif.

Sampai berapa XRP akan naik?

Target realistis 2026 dari analis berkisar dari $2,60 hingga $8,00 tergantung kondisi pasar.

Apakah XRP akan naik dari level saat ini sekitar $2,14?

Bukti menunjuk pada potensi kenaikan jika XRP dapat menembus di atas level resistance kritis $2,35.

Aliran masuk ETF institusional, kejelasan regulasi yang membaik, dan pola teknikal bullish mendukung kasus optimis.

Namun, risiko signifikan tetap ada termasuk hambatan teknikal, volatilitas pasar, dan kompetisi kuat di ruang pembayaran.

Investor harus memperhatikan level $2,35 untuk bulls dan support $2,00 untuk bears sebagai titik keputusan kunci.

Ingatlah bahwa pasar kripto sangat volatil—hanya investasikan yang mampu Anda rugikan dan selalu lakukan riset sendiri.

Anda dapat memperdagangkan XRP di platform seperti MEXC dengan biaya kompetitif dan likuiditas dalam.