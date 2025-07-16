Matchain (MAT): Platform AI Terdesentralisasi untuk Era Web3





Di era Web3, data dan kecerdasan buatan telah menjadi aset yang sangat berharga. Namun, kekhawatiran yang mendesak masih terus muncul: Siapa yang mengontrol data pribadi Anda? Apakah kecerdasan buatan benar-benar melayani kepentingan Anda atau sekadar mengekstrak nilai?





Matchain (MAT) memberikan jawaban yang pasti. Sebagai platform AI Lapisan 2 pertama di BNB Chain, Matchain memberdayakan pengguna dengan kepemilikan penuh atas identitas digital dan data pribadi mereka. Dengan memanfaatkan teknologi AI terdesentralisasi, Matchain menetapkan tolok ukur baru untuk evolusi Web3. Apa yang membedakan Matchain dari platform lain? Bagaimana struktur teknologi intinya?





Ringkasan berikut akan memberikan panduan terkait ekosistem Matchain guna membekali Anda dengan wawasan yang dibutuhkan untuk menilai dan memanfaatkan peluang baru ini.













1) Data Pengguna yang Dikontrol oleh Pihak Ketiga:

Dalam ekosistem Web2, platform seperti Google dan Facebook bertindak sebagai "penjaga gerbang" data dengan menyimpan, menganalisis, dan memonetisasi informasi pribadi miliaran pengguna tanpa menawarkan imbal hasil yang adil. Pengguna memiliki sedikit atau bahkan tidak memiliki kontrol terhadap akses, penggunaan, atau pembagian data mereka.





2) Identitas Digital yang Terfragmentasi dan Kurangnya Interoperabilitas:

Sebagian besar aplikasi Web3 mengoperasikan sistem akun mereka sendiri yang terisolasi, sehingga mengakibatkan identitas digital terfragmentasi dan interoperabilitas terbatas di seluruh platform. Hal ini bukan hanya mempersulit verifikasi identitas, melainkan juga memaksa pengguna untuk memverifikasi diri mereka sendiri berulang kali di berbagai aplikasi terdesentralisasi (dApp), sehingga menyebabkan pengalaman pengguna yang buruk dan inefisiensi sumber daya yang signifikan.





3) AI Terpusat dan Penyalahgunaan Data:

Saat ini, sebagian besar sistem AI dikembangkan dan dikontrol oleh entitas terpusat. Model-model ini sangat bergantung pada sejumlah besar data pengguna, tetapi proses seputar pengumpulan dan penggunaan data kurang transparan, sehingga menimbulkan risiko yang serius terhadap privasi pengguna.













Matchain diciptakan untuk mengatasi tantangan mendasar yang dihadapi oleh Web3 dan AI. Dengan dibangun pada BNB Chain, Matchain adalah platform AI Lapisan 2 yang memanfaatkan teknologi mutakhir seperti Zero-Knowledge Proofs (ZK) dan OP Stack untuk langsung mengatasi masalah data terpusat, fragmentasi identitas, dan monopoli AI.





Matchain dibangun berdasarkan tiga pilar inti:





1) AI Terdesentralisasi: Memberdayakan komunitas untuk menyebarkan dan membagikan model AI tanpa mengandalkan server terpusat, sehingga memastikan transparansi dan kontrol pengguna yang lebih besar.





2) Identitas Terdesentralisasi (DID): Melalui sistem MatchID yang sesuai dengan W3C, Matchain mengintegrasikan dompet Web3 dan akun Web2 ke dalam identitas digital terpadu, sehingga memungkinkan pengalaman yang lancar pada ekosistem.





3) Kedaulatan Data: Pengguna memegang kepemilikan dan kontrol penuh atas data pribadi mereka dengan kemampuan untuk memutuskan apakah, bagaimana, dan dengan siapa data mereka dibagikan—sambil menerima kompensasi yang adil saat data mereka digunakan.





Dengan menggabungkan blockchain, kecerdasan buatan, dan teknologi perlindungan privasi, Matchain bukan sekadar platform, melainkan langkah penting menuju terwujudnya masa depan Web3 yang benar-benar berorientasi pengguna.





4) Pencapaian Penting









AI Lapisan 2 Pertama di BNB Chain: Matchain telah memelopori integrasi AI dan blockchain dalam ekosistem BNB, sehingga menetapkan standar baru untuk masa depan AI terdesentralisasi.





Integrasi dengan OP Stack dan Partisipasi dalam Ekosistem Superchain: Dengan mengadopsi kerangka ekspansi modular OP Stack milik Optimism, Matchain memastikan peningkatan keamanan dan interoperabilitas cross-chain yang makin memperkuat fondasi teknologinya.





Lebih dari 500 Juta Transaksi Segera Setelah Peluncuran Mainnet: Pertumbuhan volume transaksi yang pesat dari platform ini menekankan permintaan pasar yang kuat dan utilitas dunia nyata Matchain yang terbukti.









Matchain mencapai visinya melalui tiga mekanisme inti:





1) Arsitektur Lapisan 2 Berbasis OP Stack

Matchain mengadopsi kerangka kerja OP Stack modular Optimism untuk memberikan biaya gas rendah dan throughput tinggi, sekaligus menawarkan pengalaman yang lancar bagi pengembang. Karena sepenuhnya kompatibel dengan Ethereum Virtual Machine (EVM), dApp lama di Ethereum atau Optimism dapat bermigrasi ke Matchain tanpa memerlukan modifikasi kode.





2) BNB Smart Chain sebagai Lapisan Ketersediaan Data

BNB Smart Chain berfungsi sebagai lapisan penyimpanan dan verifikasi untuk semua transaksi. Dengan memisahkan lapisan eksekusi (Lapisan 2) dari lapisan ketersediaan data, Matchain meningkatkan kinerja sambil mempertahankan keamanan dan keterauditan on-chain.





3) Model Interaksi Pengguna–Data–AI

3.1 Mendaftarkan matchID: Pengguna membuat identitas digital unik yang menghubungkan beberapa dompet Web3 dan akun Web2, sehingga berfungsi sebagai fondasi kehadiran on-chain mereka.





3.2 Pembagian Data Terkontrol: Data pribadi—seperti interaksi sosial—dienkripsi dan dibagikan hanya dengan izin tertulis dari pengguna untuk menjamin privasi dan persetujuan.





3.3 Berpartisipasi dalam Pelatihan AI: Pengembang dapat menerapkan model AI dan melatihnya pada kumpulan data berizin yang disediakan oleh pengguna, sehingga memungkinkan pembelajaran mesin yang menjaga privasi.





3.4 Meraih Penghasilan Melalui Partisipasi: Pengguna bisa mendapatkan token MAT dengan berbagi data, melakukan staking, berpartisipasi dalam mining likuiditas, atau berinteraksi dengan dApp bertenaga AI.





Model sinergis ini—yang menggabungkan skalabilitas Lapisan 2, kedaulatan data, dan AI terdesentralisasi—memosisikan Matchain sebagai lapisan dasar untuk pemberdayaan pengguna dalam ekosistem Web3 berbasis AI.









1) Identitas Digital yang Aman bagi Pengguna Web3: Menghilangkan risiko pelanggaran data di berbagai platform dengan memungkinkan pengguna mempertahankan kontrol penuh atas identitas digital mereka melalui matchID.





2) Ekosistem dApp AI yang Berorientasi Pengguna: Matchain mendukung berbagai aplikasi terdesentralisasi bertenaga AI di berbagai sektor seperti DeFi, layanan kesehatan, pendidikan, dan jejaring sosial terdesentralisasi. Semua aplikasi dapat mengintegrasikan matchID dan token MAT secara lancar untuk autentikasi dan pemberian insentif.





3) Integrasi Metaverse: Memungkinkan pengguna membangun profil digital yang persisten dan dapat diverifikasi dalam lingkungan virtual, termasuk kredensial identitas, sertifikat keterampilan, dan riwayat aktivitas, sehingga meningkatkan kontinuitas dan personalisasi dalam metaverse.





4) Verifikasi Pendidikan dan Pekerjaan: Sertifikasi akademis dan profesional dapat disimpan dalam bentuk Soulbound Token (SBT) yang memungkinkan pemberi kerja untuk memverifikasi kredensial secara aman dan transparan secara on-chain.









Simbol Token: MAT

Jaringan: Mainnet Matchain (Lapisan 2 di BNB Chain)

Total Suplai: 100 juta









Transaksi dan Biaya Gas: MAT digunakan untuk membayar transaksi dan eksekusi smart contract di jaringan Matchain.





Tata Kelola: Pemilik MAT berhak mengusulkan dan melakukan voting terhadap peningkatan protokol, sehingga berperan aktif dalam tata kelola jaringan.





Reward dan Insentif: Mendukung staking, mining likuiditas, dan program insentif pengembang untuk mendorong keterlibatan ekosistem.





Monetisasi Data: Jika pengguna mengizinkan model AI atau dApp untuk menggunakan data mereka, mereka akan diberi reward token MAT.





Matchain resmi meluncurkan penjualan publik Genesis License putaran kedua pada April 21 untuk melanjutkan momentum dari program airdrop yang dimulai pada Oktober 2024 dengan reward berkelanjutan yang ditujukan untuk memberikan insentif atas partisipasi dan memperluas komunitas.









Langkah 1: Gabung ke Bot Telegram “MatchQuest”

t.me/matchain_fam_bot Kunjungi bot resmi di, lalu pilih “Mulai Pencarian Quest” untuk memulai.





Langkah 2: Selesaikan Tugas Dasar

Ikuti Matchain di Twitter/X

Gabung ke komunitas Telegram dan Discord

Bagikan posting dan undang teman (dapatkan bonus poin tambahan 3–10%)





Langkah 3: Mainkan Mini-Game “Catch M”

Dapatkan poin Match dengan memainkan mini-game dalam bot. Catatan: Poin dapat ditukar dengan token MAT menggunakan rasio tetap setelah peluncuran token resmi sebagaimana diumumkan.

















Petrix Barbosa (CEO): Pendiri dan pemimpin strategis Matchain.

Anastasia Drinevskaya (CMO): Bertanggung jawab atas strategi pemasaran dan komunikasi.

Jessie Xiao (CBDO): Memimpin pengembangan bisnis dan kemitraan strategis.

Tim ini berkomitmen untuk membangun ekosistem yang berpusat pada privasi dan kedaulatan data pribadi dengan mengakuinya sebagai hak asasi manusia yang mendasar.









Paris Saint-Germain (PSG): Matchain telah menjadi mitra identitas digital eksklusif PSG untuk tahun 2024–2027. Bersama-sama, mereka mengembangkan Joint Innovation Studio untuk mendorong adopsi solusi Web3 guna memberdayakan penggemar untuk mengontrol data pribadi dan interaksi digital mereka dengan aman.





RWA Inc.: Berkolaborasi untuk mengembangkan ekosistem tokenisasi aset berdasarkan teknologi blockchain AI Matchain.





Ankr: Menyediakan layanan RPC untuk mendukung pengembang dalam membangun dApp di Matchain.





Matchain lebih dari sekadar proyek blockchain. Ini adalah gateway menuju era baru AI dan interaksi data digital. Dengan didukung oleh teknologi mutakhir, kemitraan dengan PSG, integrasi dengan OP Stack, dan meningkatnya permintaan untuk identitas terdesentralisasi (DID), Matchain siap menjadi landasan infrastruktur Web3 generasi berikutnya. Dengan mengamankan token MAT lebih awal melalui airdrop, Anda dapat menjadi bagian dari ekosistem berpotensi tinggi ini sejak awal.





T: Apa itu Matchain (MAT)?

J: Matchain adalah platform AI Lapisan 2 pertama yang dibangun pada BNB Chain yang menggabungkan teknologi blockchain dengan AI terdesentralisasi untuk memberdayakan pengguna dengan kontrol atas identitas dan data mereka. Platform ini mendukung identitas terdesentralisasi (DID), monetisasi data, dan ekosistem dApp AI yang ramah pengguna.





T: Bagaimana cara kerja Matchain?

J: Matchain beroperasi sebagai solusi Lapisan 2 yang dibangun pada OP Stack dengan BNB Chain yang berfungsi sebagai lapisan penyimpanan data. Pengguna dapat membuat identitas digital (matchID), berbagi data secara selektif, dan mendapatkan reward MAT dengan berpartisipasi dalam ekosistem.





T: Apa kegunaan token MAT?

J: MAT merupakan token asli dari ekosistem Matchain. Token ini digunakan untuk membayar biaya transaksi, berpartisipasi dalam tata kelola, staking, mining likuiditas, dan reward bagi pengguna yang membagikan data. Selain itu, MAT berfungsi sebagai sumber daya utama untuk pelatihan dan pengoperasian model AI terdesentralisasi.





T: Bagaimana cara untuk mengklaim airdrop MAT?

J: Ikuti bot Telegram resmi, lalu berpartisipasilah dalam program MatchQuest. Selesaikan tugas komunitas dan mainkan mini-game untuk mendapatkan poin yang nantinya dapat ditukar dengan token MAT setelah peluncuran token resmi dilakukan.



