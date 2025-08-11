Penjelasan Aturan Bagi Hasil Copy Trading MEXC





Copy trading adalah proses mereplikasi trade yang dilakukan oleh trader lain, termasuk semua tindakan trading mereka.





Tutorial Copy Trading MEXC (Aplikasi) Tutorial Copy Trading MEXC (Situs Web) Jika Anda adalah pemilik akun standar yang tidak ingin melewatkan peluang pasar, Anda dapat memilih untuk mengikuti trader profesional lalu otomatis menyinkronkan dengan aktivitas trading mereka. Untuk memulai, lihat panduan berikut: "" dan "".





Panduan Copy Trading bagi Lead Trader Jika Anda memiliki pengalaman trading yang solid dan ingin menjadi copy trader, baca "" untuk mempelajari prosesnya. Sebagai trader, Anda juga memiliki peluang untuk mendapatkan reward bagi hasil yang menarik.













situs web resmi MEXC Futures, lalu klik Copy Trade untuk mengakses halaman copy trading. Buka dan masuk ke. Buka, lalu klikuntuk mengakses halaman copy trading.









Di halaman copy trading, klik > pada kartu nama untuk masuk ke Lead Trade Saya.









Di halaman Lead Trade Saya, klik Statistik Bagi Hasil untuk melihat total bagi hasil, estimasi bagi hasil, dan rasio bagi hasil Anda. Untuk meminta perubahan pada rasio bagi hasil Anda, klik ikon pensil.













1) Buka dan masuk ke Aplikasi MEXC. Di beranda, ketuk Lainnya pada bagian akses cepat.





2) Dalam kategori Futures, ketuk Copy Trade.





3) Di halaman Copy Trading, ketuk Manajemen Lead Trade.





4) Di halaman Manajemen Lead Trade, ketuk Statistik Bagi Hasil untuk melihat total bagi hasil Anda, estimasi bagi hasil, dan rasio bagi hasil Anda. Untuk meminta perubahan pada rasio bagi hasil Anda, ketuk ikon pensil.













Total Bagi Hasil: Dihitung setiap hari pukul 23:00 (UTC+7) berdasarkan laba terealisasi dari semua posisi copy trade yang ditutup sepenuhnya selama 24 jam sebelumnya. Siklus penyelesaian berlangsung mulai pukul 23:00 hari sebelumnya hingga pukul 23:00 hari ini (UTC+7). Bagi hasil hanya terpicu jika total laba pengikut selama periode penyelesaian lebih besar dari 0. Setelah setiap penyelesaian, total bagi hasil direset ke 0.





Estimasi Bagi Hasil: Total estimasi bagi hasil sejak penyelesaian terakhir yang dihitung berdasarkan laba ditahan dari pengikut. Jumlah sebenarnya yang didistribusikan akan bergantung pada hasil penyelesaian akhir.





Rasio Bagi Hasil: Rasio default-nya adalah 10%. Anda dapat mengajukan perubahan rasio ini dengan maksimum satu perubahan yang diizinkan per hari. Hasil pengajuan Anda akan dikomunikasikan melalui email, SMS, atau notifikasi dalam situs.









Laba hanya akan dibagikan kepada trader jika total laba terealisasi dari semua posisi pengikut yang ditutup sepenuhnya lebih besar dari 0.

Posisi yang ditutup sebagian tidak memenuhi syarat untuk bagi hasil.

Jika pengikut memiliki posisi terbuka yang terkait, penyelesaian akan ditunda ke hari penyelesaian berikutnya.

Jika pengikut berhenti mengikuti trader, bagi hasil akan segera diselesaikan.





3.1 Detail:





Pembekuan Awal: Untuk mengamankan pendapatan trader, saat pengikut menutup posisi sepenuhnya dan laba terealisasi lebih besar dari 0 (sejak penyelesaian terakhir), sebagian laba akan dibekukan terlebih dahulu dalam akun perantara sistem berdasarkan rasio bagi hasil.





Penyelesaian Aktual: Bagi hasil diselesaikan setiap hari antara pukul 23:00–24:00 (UTC+7) yang mencakup hasil hari sebelumnya. Jika laba terealisasi dari semua posisi yang ditutup sepenuhnya sejak penyelesaian terakhir lebih besar dari 0, bagi hasil akan diproses.





Rumus: Bagi Hasil Aktual Trader = Total Laba Terealisasi dari Semua Posisi Pengikut × Rasio Bagi Hasil

Jika ada beberapa pengikut, perhitungan dilakukan secara individual, lalu dijumlahkan.





Pengembalian Dana Pembekuan Awal: Pengembalian Dana = Jumlah Pembekuan Awal - Bagi Hasil Aktual Trader (Sisa jumlah setelah dipotong bagian trader dikembalikan ke akun Futures pengikut dalam USDT-M).





Waktu Penyelesaian: Bagi hasil ditetapkan setiap hari mulai pukul 23:00 hingga 24:00 (UTC+7). Biasanya, semua penyelesaian berakhir pada pukul 24:00.



3.2 Contoh Proses Distribusi Laba PNL Terealisasi bagi Pengikut:

Misalnya, Pengguna A mengikuti Pedagang B dengan investasi awal 1.000 USDT. Pedagang B memiliki rasio bagi hasil sebesar 10%.

Hari ke-1: Pengguna A meraih laba sebesar 200 USDT dengan menyalin perdagangan Pedagang B. Sesuai perjanjian bagi hasil 10%, 20 USDT dialokasikan kepada Pedagang B. Setelah bagi hasil, aset Pengguna A berjumlah 1.180 USDT.

Hari ke-2: Kerugian hariannya adalah 150 USDT. PNL kumulatif sejak distribusi laba terakhir (setelah Hari ke-1) kini adalah -150 USDT. Karena jumlahnya negatif, tidak ada bagi hasil. Aset Pengguna A turun menjadi 1.030 USDT.

Hari ke-3: Tercatat laba sebesar 100 USDT. PNL kumulatif sejak peristiwa bagi hasil terakhir kini adalah -50 USDT (-150 + 100). Karena jumlahnya tetap negatif, tidak ada bagi hasil. Aset Pengguna A naik menjadi 1.130 USDT dan masih berada di bawah patokan sebelumnya yang berjumlah 1.180 USDT.

Hari ke-4: Tercatat laba lagi sebesar 100 USDT, sehingga PNL kumulatif menjadi +50 USDT. Karena jumlahnya kini positif, maka bagian 10% yang setara dengan 5 USDT dialokasikan kepada Pedagang B. Sebelum bagi hasil, aset Pengguna A mencapai 1.230 USDT, lalu setelah pemotongan, aset akhirnya menjadi 1.225 USDT.

Hari ke-5 dan seterusnya: Bagi hasil hanya berlaku jika aset Pengguna A melampaui patokan pasca-distribusi terbaru (saat ini 1.225 USDT). Artinya, PNL kumulatif sejak bagi hasil terakhir harus positif.

Proses bagi hasil diilustrasikan dalam tabel di bawah ini:

Aset Awal Harian (USDT) PNL Harian (USDT) Aset Sebelum Bagi Hasil (USDT) Laba Bersih? PNL Kumulatif Setelah Bagi Hasil (USDT) Bagi Hasil 10% untuk Pedagang B (USDT) Aset Setelah Bagi Hasil （USDT) Hari ke-1 1.000 +200 1.200 ✅ - -20 1.180 Hari ke-2 1.180 -150 1.030 ❌ -150 0 1.030 Hari ke-3 1.030 +100 1.130 ❌ -50 0 1.130 Hari ke-4 1.130 +100 1.230 ✅ +50 +5 1.225

Hasil: Aset Pengguna A = 1.000 (modal awal) + 250 (PNL terealisasi kumulatif) – 25 (jumlah bagi hasil) = 1.225 USDT.

Bagi hasil hanya terpicu ketika aset Pengikut meningkat relatif terhadap penyelesaian bagi hasil terakhir. Dengan kata lain, PNL terealisasi kumulatif sejak bagi hasil terakhir harus positif agar putaran bagi hasil yang baru dapat terjadi. Jika aset Pengikut turun selama periode ini, yang berarti PNL terealisasi kumulatif negatif, tidak ada bagi hasil yang akan dialokasikan kepada pedagang.

Catatan: Perhitungan di atas hanya ditujukan sebagai ilustrasi. Semua jenis biaya terkait perdagangan telah dikecualikan.

Bagi hasil hanya akan diselesaikan jika Pengikut tidak memiliki posisi aktif (artinya, semua posisi telah ditutup sepenuhnya) yang terkait dengan Pedagang pada saat penyelesaian. Bagi hasil ditetapkan setiap hari mulai pukul 23:00 hingga 24:00 (UTC+7). Biasanya, semua penyelesaian berakhir pada pukul 24:00.





Estimasi Bagi Hasil = Jumlah Laba Ditahan dari Pengikut





Bagi trader yang memiliki banyak pengikut, laba ditahan dari setiap pengikut dihitung secara terpisah, lalu dijumlahkan.





Estimasi bagi hasil diperbarui setiap 5 menit. Perhitungan ini hanya sebagai referensi: Jumlah penyelesaian akhir mungkin menyimpang dari estimasi.





Contoh:





Trader A (rasio bagi hasil: 10%) memiliki satu pengikut, yaitu B. Pada suatu hari, trader A membuka dua posisi copy trading, lalu pengikut B meniru keduanya. Kemudian, pengikut B menutup satu posisi sepenuhnya, sedangkan posisi lainnya tetap terbuka.





Posisi yang ditutup oleh pengikut B memiliki laba terealisasi sebesar 100 USDT. Bagi hasil yang ditahan = 100 × 10% = 10 USDT





Estimasi Bagi Hasil Trader A = 10 USDT



