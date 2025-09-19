Cara Mengekspor Riwayat Order Futures MEXC: Panduan Langkah demi Langkah untuk Mengunduh PDF Order Lampau dan Aliran Modal





Dalam perdagangan mata uang kripto, Riwayat Order Futures berfungsi sebagai bukti utama aktivitas perdagangan pengguna. Data ini sangat penting untuk peninjauan strategi dan analisis kinerja. Mengekspor catatan ini penting untuk pelacakan, audit, dan dokumentasi riwayat perdagangan yang akurat.









BTCUSDT Penjelasan Perdagangan Futures Order Futures adalah jenis order yang dipasang oleh pengguna di bursa terpusat (seperti MEXC) yang berisi serangkaian parameter dan syarat eksekusi. Parameternya mencakup pasangan perdagangan (misalnya,), kuantitas dan harga order, jenis order (limit, market, dll.), arah posisi (buka long, buka short), masa berlaku, dan lainnya. Untuk mengetahui detail selengkapnya, lihat: "





Setelah order Futures mata uang kripto dikirim, bursa akan mengeksekusinya berdasarkan aturan yang ditentukan. Jika order memenuhi kondisi pasar dan tersedia pihak lawan yang cocok, maka perdagangan akan dieksekusi, lalu aset ditransfer sebagaimana mestinya di antara pembeli dan penjual.









Mengekspor catatan riwayat order Futures dan aliran dana memiliki nilai penting bagi pengguna, terutama dalam dua aspek berikut:









Perdagangan mata uang kripto sering terjadi dan rumit, karena setiap transaksi melibatkan pergerakan dana dan keputusan investasi. Mengekspor catatan order lampau dan aliran dana memungkinkan pengguna untuk menyimpan riwayat perdagangan yang lengkap dan akurat.





Jika Anda perlu meninjau detail perdagangan tertentu atau melakukan analisis yang lebih luas selama periode tertentu, catatan ini menyediakan referensi yang andal. Catatan ini juga membantu mencegah hilangnya informasi penting akibat berlalunya waktu atau perubahan data platform.









Data order lampau merupakan sumber daya yang berharga untuk meninjau dan menyempurnakan strategi perdagangan. Dengan menganalisis order lampau dan aliran modal, pedagang dapat dengan jelas menilai tingkat keberhasilan berbagai strategi dan mengevaluasi waktu masuk dan keluar.





Misalnya, seseorang dapat menghitung proporsi order yang menguntungkan dan merugikan saat menggunakan metode analisis teknis tertentu guna mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan strategi dan memberikan titik acuan yang kuat untuk penyesuaian dan optimisasi lebih lanjut.









MEXC mendukung ekspor versi PDF catatan order Futures lampau dan aliran dana pada platform Web dan Aplikasi. Setiap pengguna berhak melakukan 10 kali percobaan ekspor per bulan untuk laporan akun futures. Setiap laporan yang dihasilkan dapat mencakup data hingga 180 hari terakhir, sehingga pengguna dapat mengambil informasi perdagangan yang dibutuhkan secara fleksibel.









Kunjungi situs web resmi MEXC, lalu masuk ke akun Anda. Dari bilah navigasi atas di beranda, arahkan kursor ke Order, lalu pilih Order Futures untuk masuk ke halaman terkait.









Pada halaman Order Futures, buka Riwayat Order & Perdagangan, lalu klik Ekspor Riwayat Order untuk membuka jendela ekspor.









Anda dapat memilih pasangan perdagangan, arah, dan periode waktu untuk ekspor. Atur format ekspor ke PDF, lalu klik Ekspor untuk mulai mengunduh data order lampau Anda dalam format PDF. Harap diperhatikan: Mungkin diperlukan waktu untuk membuat file PDF. Jika ekspor berisi lebih dari 10.000 catatan, maka sistem akan beralih ke mode ekspor data massal.





Saat memilih rentang waktu seperti 180 Hari Terakhir atau 365 Hari Terakhir, sistem akan memberi tahu bahwa ekspor data besar mendukung pengambilan data 365 hari dalam 18 bulan terakhir (hingga hari sebelumnya). Maksimum 100.000 catatan dapat diekspor dalam satu permintaan, dan setiap pengguna dapat mengunduh hingga 10 kali per bulan.









Demikian pula, buka Aliran Modal, lalu klik Ekspor Aliran Dana untuk membuka jendela ekspor.





Setelah memilih pasangan perdagangan, kripto, jenis dana, jenis aliran dana (aliran masuk atau aliran keluar), dan periode waktu, pilih PDF sebagai format ekspor. Klik Ekspor untuk mulai mengunduh data aliran dana Anda dalam format PDF. Harap diperhatikan: Mungkin diperlukan waktu untuk membuat PDF. Jika ekspor berisi lebih dari 10.000 catatan, sistem akan beralih ke mode ekspor data massal.





Saat memilih rentang waktu seperti 180 Hari Terakhir atau 365 Hari Terakhir, Anda akan melihat pesan yang menyatakan bahwa ekspor data besar mendukung pengambilan data 365 hari dalam 18 bulan terakhir (hingga hari sebelumnya). Maksimum100.000 catatan dapat diekspor dalam satu permintaan, dan setiap pengguna dapat mengekspor hingga 10 kali per bulan.













Buka Aplikasi MEXC, lalu masuk ke akun Anda. Ketuk ikon profil di sudut kiri atas, pilih Transaksi, lalu pilih Order Futures.









Pada halaman Order Futures, pilih Riwayat Order & Perdagangan, lalu ketuk ikon ekspor di sudut kanan atas. Ketuk + Ekspor Baru untuk membuka jendela pengaturan ekspor.





Anda dapat mengonfigurasi periode, pasangan perdagangan, dan arahnya. Saat ini, hanya limit order yang didukung untuk ekspor. Setelah semua bidang diisi, ketuk Buat untuk menyelesaikan ekspor riwayat order lampau Anda.





Jika Anda tidak mencentang opsi Kirimi saya email setelah pembuatan selesai, Anda akan menerima notifikasi email atau SMS. Silakan ikuti instruksi di pesan untuk mengunduh file dalam waktu 7 hari. Anda juga dapat mengetuk Kirimi Saya Email secara manual setelah ekspor selesai, lalu mengunduh laporan dari kotak masuk email Anda.









Di Aplikasi, Anda dapat mengekspor data 360 hari dalam 18 bulan terakhir (hingga sehari sebelumnya). Setiap ekspor dapat berisi hingga 100.000 catatan, dan Anda dapat mengunduh hingga 10 kali per bulan.





https://www.mexc.com/id-ID/futures/orders/contract?type=assets *BTN-Klik untuk Melihat Riwayat Order Futures&BTNURL=









Fitur ekspor order Futures MEXC adalah alat yang berharga bagi pengguna untuk mengelola catatan perdagangan dan meninjau strategi. Melalui pengaturan yang fleksibel pada platform Web dan Aplikasi, pengguna dapat dengan cepat mengekspor versi PDF dari catatan order lampau dan aliran dana mereka, sehingga memungkinkan penyimpanan data, audit, dan analisis yang efisien. Dengan menguasai fungsi ini, pengguna dapat meningkatkan efisiensi pencatatan dan transparansi perdagangan secara signifikan.





Bacaan yang Direkomendasikan:

Mengapa Harus Memilih Futures MEXC? Telusuri keunggulan unik trading Futures di MEXC dan pelajari cara untuk tetap unggul di pasar derivatif.

Panduan Trading Futures (Versi Aplikasi) : Dapatkan panduan langkah demi langkah tentang cara melakukan trading Futures di aplikasi seluler MEXC dan mulai lakukan trading dengan percaya diri. Dapatkan panduan langkah demi langkah tentang cara melakukan trading Futures di aplikasi seluler MEXC dan mulai lakukan trading dengan percaya diri.



