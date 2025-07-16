Resolv Labs mendorong inovasi teknologi dalam keuangan terdesentralisasi (DeFi) dengan merombak desain stablecoin melalui strategi hedging netral delta. Produk intinya, yaitu USR (Resolv USD), didukunResolv Labs mendorong inovasi teknologi dalam keuangan terdesentralisasi (DeFi) dengan merombak desain stablecoin melalui strategi hedging netral delta. Produk intinya, yaitu USR (Resolv USD), didukun
Resolv Labs Merombak Stablecoin dengan Desain Netral Delta dan Token RESOLV

Resolv Labs mendorong inovasi teknologi dalam keuangan terdesentralisasi (DeFi) dengan merombak desain stablecoin melalui strategi hedging netral delta. Produk intinya, yaitu USR (Resolv USD), didukung oleh Ethereum (ETH) dan sepenuhnya meniadakan ketergantungan terhadap aset dunia nyata (RWA), sehingga menjadikannya stablecoin pertama yang mencapai stabilitas harga dan perolehan yield murni melalui mekanisme on-chain. Setelah putaran pendanaan awal sebesar $10 juta yang dipimpin oleh cyberFund dan Maven 11 pada April 2025, Resolv telah mengukuhkan posisinya sebagai pelopor dalam evolusi stablecoin algoritmis. USR bukan hanya mempertahankan patokan yang tepat terhadap dolar AS, melainkan juga menghasilkan yield yang berkelanjutan dengan menggunakan mekanisme pasar kripto asli—yang secara langsung mengatasi kerentanan risiko stablecoin tradisional.


1. Ringkasan Proyek: Revolusi Ganda dalam Stabilitas dan Yield


1.1 Misi Inti dan Terobosan Inovatif


Resolv Labs didirikan dengan tujuan untuk membangun infrastruktur stablecoin yang lebih tangguh. USR dijaminkan dengan ETH dan menggunakan strategi netral delta untuk melakukan hedging terhadap volatilitas harga, sehingga menggabungkan jaminan on-chain dengan hedging futures perpetual. Desain terpadu ini meniadakan ketergantungan tradisional terhadap aset dunia nyata seperti simpanan bank dan obligasi, sehingga menghilangkan risiko kredit pihak ketiga dan ketidakpastian regulatif. Resolv Labs memberikan penyimpanan nilai yang benar-benar terdesentralisasi dan stabil bagi pengguna DeFi.

1.2 Pemosisian di Pasar dan Keunggulan Kompetitif


Sebagai protokol stablecoin pertama yang mencapai netralitas delta on-chain sepenuhnya, Resolv menonjol dengan tiga keunikan:

Mekanisme Isolasi Risiko: Token RLP (Resolv Liquidity Pool) berfungsi sebagai lapisan penyangga untuk menyerap potensi kerugian dan menjaga patokan USR.
Kompatibilitas Komprehensif: Mendukung bursa terpusat (CEX) dan terdesentralisasi (DEX) untuk menangani berbagai skenario pengguna.
Perolehan Yield Asli: Memperoleh imbal hasil langsung dari staking ETH dan tingkat pendanaan Futures tanpa mengandalkan aset eksternal, sehingga memberikan APY yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan produk sejenis.

2. Arsitektur Teknis: Membuka Formula Netral Delta demi Ketahanan terhadap Volatilitas


2.1 Logika Inti Mekanisme Hedging


Inti dari teknologi Resolv adalah strategi netral delta yang seimbang secara dinamis:

Posisi Long ETH: Protokol ini menggunakan ETH Spot sebagai jaminan dasar.

Hedge Short Futures: Membuka posisi short pada pasar futures perpetual ETH menggunakan ukuran posisi yang disesuaikan secara tepat dengan nilai ETH yang dimiliki.

Aliran Pendapatan Ganda:
Menangkap tingkat pendanaan positif dari pasar futures (secara historis, short sering kali menjadi penerima pendanaan).
Menghasilkan reward staking dari ETH (melalui protokol staking likuid seperti Lido).
Mekanisme ini sepenuhnya memisahkan USR dari volatilitas harga ETH, sehingga mempertahankan patokannya pada harga $1 terlepas dari pergerakan pasar.

2.2 Sistem Perlindungan Risiko Multilapis


Untuk memitigasi risiko seperti gagal bayar mata uang atau fluktuasi tingkat pendanaan, Resolv telah membangun kerangka pertahanan yang komprehensif:

Penyangga Risiko RLP: Pool token RLP dengan likuiditas tinggi berfungsi sebagai “dana asuransi” yang menyerap potensi kerugian untuk mencegah USR mengalami depegging.
Diversifikasi Bursa: Posisi futures didistribusikan ke berbagai platform (misalnya, OKX, Bybit) untuk mengurangi ketergantungan pada bursa tunggal mana pun.
Audit Smart Contract: Audit keamanan oleh perusahaan terkemuka seperti MixBytes dan Sherlock memastikan kode kuat dan bebas kerentanan.

3. Token RESOLV: Sarana Inti untuk Tata Kelola dan Penangkapan Nilai


3.1 Ringkasan Utilitas Token


RESOLV berfungsi sebagai token tata kelola dan utilitas dengan menghadirkan lima proposisi nilai inti:

Hak Tata Kelola: Berpartisipasi dalam keputusan penting seperti penyesuaian rasio jaminan, integrasi protokol baru, dan alokasi dana.
Bagi Hasil: Memenuhi syarat untuk berbagi biaya protokol dan mendapatkan manfaat dari pertumbuhan ekosistem di masa mendatang.
Peningkatan Staking: Staking RESOLV meningkatkan laba dari USR/RLP, sehingga menciptakan insentif positif.
Privilese Ekosistem: Buka akses ke fitur-fitur lanjutan seperti pengujian awal, pool likuiditas eksklusif, dan banyak lagi.
Partisipasi Risiko: Melakukan voting terhadap parameter risiko untuk menyeimbangkan keamanan dan optimisasi yield.

3.2 Tokenomi dan Strategi Distribusi


Meskipun detail lengkap tokenominya belum dirilis, kerangka distribusi saat ini menekankan keselarasan dengan komunitas:

Insentif Komunitas: Sebagian token dialokasikan untuk mining likuiditas, airdrop, dan program bug bounty.
Tim & Ekosistem: Alokasi yang dicadangkan mendukung pengembangan teknis dan kemitraan ekosistem.
Mekanisme Deflasioner: Sebagian biaya protokol akan digunakan untuk melakukan buy back dan burning token RESOLV secara rutin demi memperkuat nilai jangka panjangnya.

3.3 Peta Jalan Pengembangan


Jangka Pendek: Melakukan penerapan pada jaringan Lapisan 2 seperti Arbitrum dan Optimism untuk mengurangi biaya transaksi. Menghadirkan produk berpatokan BTC untuk mendiversifikasi jaminan. Jangka Menengah: Meluncurkan hadiah staking RESOLV dan mengaktifkan tata kelola DAO. Melakukan integrasi dengan protokol peminjaman seperti Aave dan Compound untuk memperluas kegunaan. Jangka Panjang: Membangun agregator yield cross-chain dan membuat saluran yang patuh untuk menarik lembaga keuangan tradisional—menyiapkan RESOLV sebagai bridge stablecoin utama antara CeFi dan DeFi.


4. Cara Membeli Token RESOLV di MEXC


Dibandingkan dengan stablecoin seperti Ethena yang menggunakan model risiko hibrida, Resolv mengadopsi desain pool ganda yang terpisah secara fisik (USR/RLP), sehingga pengguna dapat memilih antara strategi “stabilitas murni” dan “yield tinggi” secara independen. Arsitektur modular ini lebih memenuhi kebutuhan investor institusional untuk manajemen risiko berlapis dan menghadirkan paradigma baru untuk sektor stablecoin kripto.

Token RESOLV kini masuk listing di MEXC. Kunjungi MEXC hari ini untuk meraih peluang awal ini dan menjadi unggul dalam pasar berpotensi tinggi yang sedang berkembang ini! Anda dapat membeli RESOLV di MEXC dengan mengikuti langkah-langkah berikut:

1) Buka dan masuk ke Aplikasi atau situs web resmi MEXC
2) Cari “ RESOLV” di bilah pencarian, lalu pilih trading Spot atau Futures untuk RESOLV
3) Pilih jenis order, masukkan jumlah dan parameter harga, lalu selesaikan trade.

Penafian: Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan nasihat tentang investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau layanan terkait lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menawarkan informasi ini hanya untuk tujuan referensi dan tidak memberikan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang terlibat dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

