Enam Metode untuk Mengamankan Akun Anda dengan Lebih Baik

16 Juli 2025MEXC
Artikel ini akan membahas serangkaian tindakan perlindungan akun sederhana serta beberapa kebiasaan baik yang harus Anda praktikkan.

1. Atur kata sandi yang kuat dan ubah secara berkala


Anda perlu mengatur kata sandi berkekuatan tinggi yang berbeda-beda untuk semua akun Anda di internet, terutama untuk akun tempat Anda menyimpan aset, seperti akun trading mata uang kripto. Sangat disarankan agar panjang kata sandi Anda lebih dari delapan karakter serta mencakup huruf besar dan kecil, angka, serta karakter khusus.

Mengatur kata sandi yang kuat merupakan langkah awal yang baik, tetapi tidak berarti akun Anda akan bebas dari risiko di masa mendatang. Penyerang mencoba untuk mencuri kata sandi dengan berbagai cara, jadi Anda sebaiknya mengubah kata sandi secara berkala untuk melindungi keamanan akun Anda.

Harap diperhatikan bahwa setelah kata sandi akun MEXC Anda diubah, Anda tidak akan dapat menarik dana dalam 24 jam ke depan. Hal ini mencegah penyerang potensial mencuri dana dengan mengubah kata sandi.

2. Aktifkan autentikasi dua faktor (2FA)


Setelah membuat akun, penting untuk mengaktifkan autentikasi dua faktor (2FA) terlebih dahulu. Kami merekomendasikan penggunaan Google Authenticator. Sangat disarankan agar Anda menyimpan data kunci reset jika Anda perlu menggunakan kode 2FA pada ponsel baru. Perlu diperhatikan bahwa saat menggunakan Google Authenticator, ingatlah untuk menonaktifkan fitur sinkronisasi cloud. Fitur ini dapat menyebabkan kebocoran kunci pribadi 2FA Anda, sehingga meningkatkan risiko akun Anda dibobol.

Selain Google Authenticator, ada metode autentikasi 2FA lainnya, termasuk verifikasi email atau verifikasi ponsel. Bagi pengguna yang masuk dengan akun email, disarankan untuk mengelola kata sandi email Anda dengan aman dan meningkatkan langkah-langkah pengamanan email itu sendiri guna mencegah terjadinya pembobolan yang selanjutnya dapat memengaruhi keamanan akun Anda.

3. Periksa riwayat masuk perangkat akun Anda


Anda dapat memeriksa riwayat perangkat masuk akun Anda di riwayat masuk terbaru. Jika Anda menemukan perangkat yang tidak dikenal atau tidak digunakan, harap hapus. Anda juga dapat memeriksa alamat IP dan waktu masuk akun. Jika Anda menemukan tindakan masuk yang mencurigakan, segera bekukan akun Anda.

4. Kelola alamat penarikan


Akun Anda memiliki fitur keamanan yang disebut [Whitelist Penarikan]. Fitur ini memungkinkan Anda memasukkan alamat dompet ke whitelist untuk penarikan dana. Setelah mengaktifkan fitur whitelist, Anda hanya dapat menarik dana ke alamat yang ada dalam whitelist tersebut.

5. Lindungi dari phishing


Dalam jenis serangan jaringan phishing, penjahat berupaya menyamar sebagai individu atau bisnis untuk memperoleh informasi pribadi. Metode serangan ini adalah yang paling umum saat ini, jadi Anda harus selalu waspada.

Kami menyarankan agar Anda menyimpan situs web resmi MEXC ke bookmark browser agar Anda tidak memasukkan alamat secara manual setiap kali masuk. Jika Anda belum menambahkan situs web resmi MEXC ke bookmark, Anda dapat menambahkan tautan berikut: https://www.mexc.com/id-ID. Tindakan sederhana ini dapat mencegah Anda mengklik banyak situs web MEXC palsu dan mencegah mereka menipu Anda agar memasukkan informasi akun Anda.

Anda juga disarankan untuk menggunakan fitur kode anti-phishing untuk mengatur kode unik yang akan otomatis disematkan oleh sistem ke email yang dikirim oleh MEXC. Setelah mengaktifkan kode anti-phishing, Anda dapat menentukan apakah email notifikasi yang Anda terima asli.

6. Ikuti panduan keamanan API


API MEXC merupakan cara untuk membantu trader profesional memanfaatkan mesin trading MEXC secara maksimal.

Namun, saat menggunakan kunci API, data perlu dibagikan dengan aplikasi eksternal yang juga mengandung risiko tertentu. Oleh karena itu, saat menggunakan API MEXC, disarankan untuk mempertimbangkan pembatasan akses berdasarkan alamat IP. Hanya alamat IP pada whitelist yang memiliki izin akses. Selain itu, kunci API harus diperbarui secara berkala untuk menghindari kebocoran.

Kesimpulan


Dalam artikel ini, kami telah memperkenalkan berbagai langkah mudah untuk membantu Anda mengamankan akun dan mencegah peretas mencuri mata uang virtual hasil jerih payah Anda. Untuk memeriksa tingkat keamanan akun Anda saat ini, silakan buka [Keamanan] di situs web kami. Jika Anda menggunakan Aplikasi MEXC, Anda juga dapat memeriksanya di tab [Keamanan].


