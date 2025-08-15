Perbedaan antara Futures USDT-M dan Coin-M

Dalam dunia perdagangan futures kripto, Futures USDT-M dan Futures Coin-M adalah dua jenis Futures yang paling umum dan unik. Bagi para pedagang, memahami perbedaannya, cara memulainya, dan cara memilih yang tepat adalah kunci keberhasilan dalam berdagang.

















Futures USDT-M , yang dikenal juga sebagai Futures Linear, adalah futures yang didenominasikan dan diselesaikan dalam stablecoin seperti USDT. Di MEXC, USDT adalah mata uang penyelesaian untuk semua Futures USDT-M. Keunggulan terbesar dari jenis ini adalah laba rugi diselesaikan dalam USDT, sehingga memudahkan pedagang untuk menghitung laba dalam mata uang fiat, karena lebih intuitif dan ramah pemula.





Futures Coin-M , yang dikenal juga sebagai Futures Invers, adalah futures yang diselesaikan dalam mata uang kripto (seperti BTC, ETH, dan XRP), sehingga menghilangkan kebutuhan untuk menyimpan stablecoin sebagai margin. MEXC saat ini menawarkan beberapa Futures Coin-M, termasuk BTC dan ETH. Manfaat terbesar dari Futures Coin-M adalah peningkatan pemanfaatan modal yang memungkinkan pengguna untuk memperdagangkan Futures hanya dengan memiliki mata uang kripto.









Jenis Futures USDT-M Futures Coin-M Nama Umum Futures Linear Futures Invers Unit Penyelesaian USDT Koin (seperti BTC dan ETH) Margin USDT Koin (seperti BTC dan ETH) Waktu Kepemilikan Tidak ada pembatasan Tidak ada pembatasan Mode Margin Isolated/Cross Isolated/Cross





Dari tabel di atas, jelas bahwa ada perbedaan nyata dalam unit penyelesaian dan margin antara Futures USDT-M dan Futures Coin-M, sementara periode kepemilikan dan mode marginnya tetap sama, sehingga memberikan berbagai pilihan kepada para pedagang.









Futures USDT-M dan Futures Coin-M masing-masing memiliki keunggulan uniknya sendiri. Pedagang disarankan untuk mengambil keputusan berdasarkan status aset, wawasan pasar, dan tujuan investasi mereka sendiri.













Futures Coin-M lebih menarik bagi pemilik mata uang kripto karena mereka dapat melakukan hedging dan berdagang di pasar Futures Coin-M MEXC tanpa harus mengonversi kepemilikan mereka menjadi USDT. Artinya, pengguna tidak perlu menjual mata uang kripto mereka dengan harga rendah saat harga pasar tidak menguntungkan, sehingga menghindari potensi kerugian dari konversi.





Saat pasar sedang bullish, investor cenderung mempertahankan aset kripto mereka untuk memaksimalkan imbal hasil. Karena Futures Coin-M diselesaikan dalam koin, semua laba tetap berada dalam bentuk kepemilikan mata uang kripto jangka panjang. Hal ini menyediakan cara terbaik bagi pengguna untuk meningkatkan kepemilikan mata uang kripto pilihan mereka dalam jangka panjang, sehingga membantu mencapai tujuan apresiasi aset sekaligus mempertahankan nilai.









Jika tidak memiliki aset kripto lain selain USDT, Anda mungkin cenderung mempertimbangkan perdagangan futures USDT-M. Pasar futures USDT-M MEXC menawarkan ratusan pasangan perdagangan dengan leverage hingga 500x bagi para pedagang untuk memaksimalkan imbal hasil mereka dengan memanfaatkan leverage secara bijak.









Pada platform MEXC, pedagang dapat dengan mudah memilih dan mengatur order Futures USDT-M atau Futures Coin-M. Saat ini, platform ini menawarkan ratusan pasangan Futures USDT-M serta Futures bermargin BTC dan ETH yang dapat pilih.









Di situs web MEXC, Anda memiliki dua cara untuk memilih antara Futures USDT-M dan Coin-M.





1) Pilih Futures di bilah navigasi atas, lalu pilih USDT-M atau Coin-M untuk mengakses halaman perdagangan.





2) Jika sudah berada di halaman perdagangan Futures, Anda juga dapat beralih antara USDT-M dan Coin-M dengan menggunakan tombol [▼] di samping pasangan perdagangan, lalu memilih dari daftar drop-down.













Buka aplikasi MEXC, lalu ketuk Futures di bagian bawah halaman. Di bagian atas halaman Futures, Anda dapat memilih USDT-M atau Coin-M.

















Futures Coin-M memiliki "risiko ganda" karena fluktuasi harga koin, tetapi juga menawarkan potensi imbal hasil yang lebih tinggi. Futures USDT-M lebih cocok untuk pengendalian risiko dan menawarkan data laba rugi yang jelas.









Ya, Anda dapat memilih pasangan perdagangan dengan bebas. Namun, Anda tidak dapat mengonversi posisi di antara kedua jenis tersebut. Anda juga harus menutup dan membuka kembali posisi secara manual.





Futures USDT-M dan Coin-M masing-masing memiliki keunggulannya sendiri. Platform perdagangan Futures MEXC menawarkan opsi yang fleksibel. Memahami dan memanfaatkan Futures USDT-M dan Coin-M secara efektif akan membantu Anda mencapai imbal hasil yang lebih stabil di pasar yang volatil.









