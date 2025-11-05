Apa Itu 375ai (EAT)? Analisis Lengkap dari Jaringan Intelijen Data Tepi Terdesentralisasi Pertama di Dunia





1) Kecerdasan Tepi Terdesentralisasi: 375ai telah membangun jaringan intelijen data tepi terdesentralisasi pertama di dunia yang melakukan pemrosesan dan analisis AI secara aktual di sumber data.

2) Matriks Produk Ganda: Melalui node profesional 375EDGE dan aplikasi seluler 375GO, jaringan ini mencakup skenario pengumpulan data dari level perusahaan hingga pengguna individual.

3) Desain yang Mengutamakan Privasi: Semua data dianonimkan dan diproses di tepi, sehingga memastikan privasi pengguna sekaligus memberikan wawasan data berkualitas tinggi.

4) Insentif Token EAT: Proyek ini telah meluncurkan program airdrop token EAT yang memberikan hadiah berupa token kepada pengguna yang menerapkan node atau menyumbangkan data melalui aplikasi.

5) Berbagai Macam Penerapan: Mendukung kebutuhan data aktual pada berbagai sektor, termasuk pengemudian otonom, lembaga pemerintah, logistik, keuangan kuantitatif, dan periklanan.









375ai adalah jaringan intelijen data tepi terdesentralisasi pertama di dunia. Jaringan ini memanfaatkan node tepi bertenaga AI untuk mengumpulkan dan menganalisis data multimode secara aktual, sekaligus menggunakan token EAT untuk memberikan insentif kepada pengguna agar membantu membangun ekosistem data cerdas yang mengutamakan privasi.





375ai Konsep intiadalah menghadirkan daya komputasi AI langsung ke tepi—tempat data dihasilkan—alih-alih mentransmisikan semua data ke cloud untuk diproses. Arsitektur yang mengutamakan tepi ini menghadirkan tiga perubahan mendasar:

Kinerja aktual: Data dianalisis di tempat secara instan oleh AI, sehingga meminimalkan latensi.

Perlindungan privasi: Informasi sensitif dianonimkan di bagian tepi, sehingga menghilangkan kebutuhan untuk mengunggah data mentah.

Efisiensi: Pemrosesan terdistribusi secara signifikan mengurangi penggunaan bandwidth dan beban komputasi cloud.





Saat ini, jaringan 375ai menjangkau lebih dari 40.000 lokasi utama pada Amerika Serikat, sehingga menjangkau 70% populasi AS. Setiap hari, jaringan tepi yang masif ini mengumpulkan dan memproses data multimode dalam jumlah besar—termasuk input visual, audio, dan lingkungan—untuk memberikan wawasan aktual yang melampaui sebelumnya bagi industri.













Token EAT berfungsi sebagai token utilitas dan insentif asli di dalam ekosistem 375ai yang dirancang untuk memberikan hadiah kepada partisipan yang menyumbangkan data berharga ke jaringan.





Utilitas utama EAT meliputi:

Hadiah kontribusi data: Didistribusikan kepada operator node 375EDGE dan pengguna aplikasi 375GO sehari-hari yang berbagi data.

Hak tata kelola: Pemiliknya dapat berpartisipasi dalam keputusan penting yang membentuk masa depan jaringan.

Alat tukar: Digunakan oleh pembeli data untuk membeli wawasan data aktual dari jaringan 375ai.





blog Menurutresmi 375ai, proyek ini telah menyiapkan airdrop yang menarik untuk memberikan hadiah kepada para pengguna awal dan kontributor. Airdrop ini bertujuan untuk memberikan penghargaan kepada anggota komunitas yang aktif, pendukung DePIN, dan partisipan testnet. Rencana distribusi token yang mendetail akan diumumkan saat peluncuran mainnet.





Token EAT baru saja diluncurkan untuk perdagangan publik. Beberapa faktor utama dapat memengaruhi valuasinya di masa mendatang:





Adopsi jaringan: Seiring makin banyak node 375EDGE yang diterapkan dan pengguna 375GO yang bergabung, nilai data dan permintaan token akan meningkat secara alami.

Permintaan dari perusahaan: Industri seperti pengemudian otonom, keuangan, dan pemerintahan dapat mendorong utilitas token melalui pembelian data.

Tokenomi: Detail seperti total suplai, tingkat inflasi, dan mekanisme burning akan dirilis sebelum peluncuran mainnet.





Selain itu, putaran pendanaan 375ai sebesar $10 juta pada bulan Oktober menunjukkan kepercayaan institusional yang kuat, sehingga dapat berdampak positif terhadap kinerja token di masa mendatang. Meskipun demikian, semua investasi kripto mengandung risiko: investor disarankan untuk mengikuti perkembangan resmi dan tren pasar secara cermat setelah peluncuran mainnet dan menaksir nilai investasi dengan hati-hati.









Anda dapat membeli token 375ai (EAT) langsung di MEXC. MEXC dikenal karena biaya rendah, eksekusi cepat, cakupan aset yang luas, dan likuiditas yang mendalam, sehingga telah mendapatkan kepercayaan dari investor global. Dukungannya yang kuat terhadap proyek-proyek inovatif juga menjadikannya launchpad untuk aset-aset yang menjanjikan.





Spot EAT tersedia untuk perdagangandi MEXC. Berikut adalah cara untuk memulainya:

situs web resmi 1) Buka dan masuk ke Aplikasi atauMEXC.

Spot 2) Cari "EAT" di bilah perdagangan, lalu pilih perdaganganEAT.

3) Pilih jenis order, masukkan jumlah dan harga, lalu konfirmasikan perdagangan.





375ai telah membangun matriks produk komprehensif yang memenuhi kebutuhan partisipasi beragam kelompok pengguna.









375EDGE adalah produk unggulan 375ai, sebuah node AI tepi level perusahaan yang dirancang untuk lingkungan dengan lalu lintas tinggi dan data intensif. Node ini dilengkapi dengan daya komputasi on-device yang tangguh, sehingga dapat mengumpulkan, memproses, dan mengirimkan data multimode secara aktual. Skenario penerapan yang umum mencakup kawasan komersial, pusat transportasi, dan pusat perbelanjaan yang mengutamakan pemrosesan data aktual berskala besar.









Aplikasi seluler 375GO menghadirkan desentralisasi dan kecerdasan data kepada pengguna sehari-hari melalui pengalaman yang sederhana, aman, dan dengan gamifikasi yang memungkinkan siapa saja untuk berpartisipasi dalam jaringan 375ai.





Fitur utama 375GO meliputi:

Hadiah yang mudah didapatkan: Pengguna bisa mendapatkan token secara pasif saat aplikasi mengumpulkan data berharga di latar belakang.

Desain yang mengutamakan privasi: Semua data dianonimkan, sehingga menjamin privasi pengguna saat membuka pencapaian, menaiki papan peringkat, dan mendapatkan hadiah.

Integrasi komunitas: Pengguna dapat mengundang teman untuk bergabung dan mendapatkan bonus tambahan, sehingga membantu memperluas dan memperkuat jaringan data 375ai bersama-sama.













Kecerdasan data tepi aktual 375ai mendorong dampak transformatif pada berbagai industri.





Perusahaan Pengemudian Otonom: Memerlukan data lingkungan jalan dunia nyata dalam volume besar untuk melatih dan mengoptimalkan algoritma. 375ai menyediakan data aktual dengan ketelitian tinggi yang mencakup berbagai kondisi cuaca, pencahayaan, dan lalu lintas, sehingga membantu meningkatkan keselamatan dan keandalan sistem pengemudian otonom.





Lembaga Pemerintah dan Kota: Memanfaatkan data 375ai untuk mengoptimalkan perencanaan kota, manajemen lalu lintas, dan keselamatan publik. Analisis arus pejalan kaki dan kendaraan secara aktual memungkinkan para pembuat kebijakan untuk mengambil keputusan investasi infrastruktur yang lebih matang.





Perusahaan Logistik dan Pengangkutan: Menggunakan data lalu lintas dan lingkungan aktual untuk mengoptimalkan perencanaan rute, mengurangi biaya transportasi, dan meningkatkan efisiensi pengiriman.





Perusahaan Perdagangan Kuantitatif: Data alternatif telah menjadi keunggulan kompetitif utama di pasar keuangan. 375ai menyediakan indikator aktual tentang perilaku konsumen dan aktivitas komersial untuk membantu pedagang mengidentifikasi peluang pasar.





Perusahaan Periklanan dan Media: Memanfaatkan mobilitas dunia nyata dan data perilaku untuk mengoptimalkan strategi penempatan iklan dan meningkatkan ROI pemasaran.









Sejak peluncuran resminya pada September 2024, 375ai telah mencapai pertumbuhan pesat. Pada November 2024, perusahaan ini meluncurkan 375go Discovery Testnet, memasuki fase kedua pada Februari 2025, dan mengumumkan penyelesaian Discovery Testnet pada Juli 2025, lalu bergerak menuju persiapan mainnet. Pada Oktober 2025, perusahaan ini meraih pendanaan sebesar $10 juta dan mengumumkan rencana airdrop token EAT.





Visi 375ai selalu membangun lapisan data yang benar-benar menjadi bagian dari dunia nyata. Dengan penerapan lebih banyak node 375EDGE, pertumbuhan komunitas 375GO, dan peluncuran token EAT, 375ai menciptakan jaringan intelijen data yang dimiliki dan diuntungkan bersama oleh para kontributornya. Dalam jaringan ini, nilai data tidak lagi dimonopoli oleh segelintir raksasa teknologi, melainkan didistribusikan secara merata kepada setiap kontributor.





