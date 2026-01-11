Kroger Meningkatkan Strategi AI Generatif dengan Google Cloud untuk Mendorong Pertumbuhan Digital dan Personalisasi

Kroger akan menggunakan platform agentik baru Google Cloud, Gemini Enterprise for Customer Experience, untuk menyederhanakan dan mengubah cara pelanggan berbelanja dan makan

CINCINNATI dan SUNNYVALE, California, 11 Januari 2026 /PRNewswire/ — The Kroger Co. (NYSE: KR) hari ini mengumumkan perluasan hubungan dengan Google Cloud. Jaringan toko kelontong terkemuka ini akan menggunakan solusi Gemini Enterprise for Customer Experience (CX) untuk mendukung transformasi pengalaman pelanggan, menggabungkan teknologi mutakhir dengan kepedulian, pengetahuan makanan, dan pemahaman yang diharapkan pelanggan dari Kroger – semuanya menjadi asisten belanja pribadi yang baru.

Dalam perluasan ini, Kroger akan meluncurkan Gemini Enterprise for CX secara nasional untuk membantu mempermudah perencanaan belanja bahan makanan melalui asisten Makanan dan asisten Belanja yang terintegrasi – menyediakan belanja yang lebih cepat, tanpa mengorbankan preferensi unik pelanggan.

Selain menggunakan Gemini Enterprise for CX, Kroger juga akan menggunakan Customer Experience Agent Studio untuk menganalisis interaksi dan maksud pada panggilan yang dilakukan pelanggan ke toko untuk secara proaktif mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah lebih awal, meningkatkan produktivitas karyawan, dan memberikan pengalaman "white-glove" yang lebih mulus di seluruh negeri.

"Kami tahu pelanggan kami menginginkan pengalaman yang mulus dan beradaptasi dengan konteks hari mereka, dan asisten Belanja adalah satu lagi cara kami mengubah bagaimana pelanggan kami akan berinteraksi dengan kami," kata Yael Cosset, wakil presiden eksekutif dan chief digital officer untuk Kroger. "Pelanggan yang merencanakan makan malam seminggu, mencari inspirasi resep, atau memulai pola makan baru, akan dapat meminta asisten terintegrasi kami untuk membuat daftar belanja berdasarkan kebutuhan segera mereka, anggaran mereka, dan preferensi unik keluarga. Kami menyederhanakan setiap aspek pengalaman berbelanja dari membangun keranjang dan mendapatkan penawaran dan penghematan yang relevan, hingga menjadwalkan pengiriman lebih cepat dari sebelumnya. Kami membuat belanja bahan makanan lebih sederhana dan lebih personal, menciptakan lebih banyak waktu untuk koneksi nyata di sekitar makanan yang disukai keluarga."

Membangun Pendamping Belanja Pribadi

Kroger telah membantu keluarga menemukan makanan yang mereka sukai selama hampir 150 tahun, dengan menghilangkan kebutuhan pelanggan untuk berkompromi pada pilihan produk, termasuk produk Our Brands yang inovatif, menawarkan lebih banyak pilihan untuk berbelanja sesuai keinginan mereka di toko, melalui pengambilan atau pengiriman, dan memberikan penawaran dan nilai yang dipersonalisasi kepada setiap pelanggan.

Asisten Belanja Kroger akan dibangun di atas fondasi ini, mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas kompleks multi-langkah tanpa memerlukan banyak input dari pelanggan. Asisten Belanja menggabungkan fitur yang didukung AI seperti:

Eksekusi cerdas: Integrasi agentik, memungkinkan asisten menyelesaikan tugas kompleks dari satu instruksi—seperti menjelajahi ide makanan, membangun keranjang kompleks untuk acara besar, memesan ulang pembelian sebelumnya, atau membandingkan detail produk.

Integrasi agentik, memungkinkan asisten menyelesaikan tugas kompleks dari satu instruksi—seperti menjelajahi ide makanan, membangun keranjang kompleks untuk acara besar, memesan ulang pembelian sebelumnya, atau membandingkan detail produk. Alur inspirasi-ke-keranjang: Mengonversi permintaan pelanggan, seperti "Saya ingin menyiapkan sup tomat vegan" menjadi resep terpandu, dengan daftar bahan terperinci, yang dapat ditambahkan ke keranjang belanja mereka dengan satu klik.

Mengonversi permintaan pelanggan, seperti "Saya ingin menyiapkan sup tomat vegan" menjadi resep terpandu, dengan daftar bahan terperinci, yang dapat ditambahkan ke keranjang belanja mereka dengan satu klik. Akurat dan berdasar: Membuat rekomendasi berdasarkan aset data milik Kroger dan berdasar pada ragam, harga, dan ketersediaan aktual, yang berarti pelanggan menerima saran yang relevan dan andal yang dapat mereka tindaklanjuti segera. Asisten Belanja memanfaatkan pemahaman Kroger yang tepat tentang kebutuhan pelanggan, dan akan memberikan solusi lengkap—dari menemukan nilai, hingga merencanakan, hingga membeli makanan lengkap—yang akan dinikmati setiap anggota keluarga.

"Kroger memelopori masa depan perdagangan dengan menerapkan AI generatif dan agentik sejati di jantung perjalanan pelanggan mereka," kata Darshan Kantak, wakil presiden produk untuk AI terapan di Google Cloud. "Dengan Gemini Enterprise for Commerce, Kroger akan menetapkan standar baru untuk toko kelontong, memastikan agennya menjadi concierge digital komprehensif di setiap titik sentuh pelanggan."

