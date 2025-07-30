Apa itu Peta Panas? Panduan Pengguna Peta Panas MEXC









Peta Panas Futures adalah alat analisis data visual yang disediakan oleh MEXC. Alat ini memungkinkan pengguna untuk dengan cepat memahami kinerja aktual dari pasangan perdagangan yang sedang tren di platform melalui tampilan grafis yang intuitif. Dengan menggunakan peta panas, pengguna dapat melihat 10 hingga 50 pasangan perdagangan paling aktif dalam rentang waktu tertentu yang diperingkat berdasarkan volume perdagangan atau perubahan harga, sehingga membantu mereka mengidentifikasi peluang pasar aktif dengan cepat.





Saat ini, Peta Panas MEXC hanya mendukung data kontrak Futures. Alat ini memungkinkan pengguna untuk menganalisis kinerja kontrak Futures Perpetual berdasarkan volume perdagangan atau persentase perubahan harga.





Pada Peta Panas Futures MEXC, setiap pasangan perdagangan Futures diwakili oleh blok berwarna. Makin besar blok, makin tinggi volume perdagangannya. Makin dalam atau cerah warnanya, makin besar perubahan harga selama 24 jam terakhir. Dengan mengamati indikator visual ini, pengguna dapat dengan mudah mengidentifikasi kontrak yang menarik perhatian pasar yang signifikan dan mengalami volatilitas yang kuat.









BTCUSDT PENGUUSDT PENGU Seperti ditunjukkan pada gambar di atas, Futures Perpetualmuncul sebagai blok merah besar pada peta panas, sedangkandiwakili oleh blok hijau kecil. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kontrak BTCUSDT mengalami penurunan harga yang signifikan selama 24 jam terakhir, volume perdagangannya tetap tinggi, kemungkinan terkait dengan penurunan setelah BTC menembus di atas $120.000. Sebaliknya, kontrakmengalami sedikit kenaikan harga, tetapi dengan volume perdagangan yang rendah. Dengan membandingkan keduanya, pedagang dapat mempertimbangkan untuk memprioritaskan strategi terkait BTC.













Peta panas memvisualisasikan volume perdagangan dan pergerakan harga, sehingga pengguna dapat dengan cepat menemukan kontrak yang paling aktif diperdagangkan di pasar. Misalnya, blok merah besar biasanya mewakili kontrak bervolume tinggi dengan depresiasi harga yang signifikan, sehingga menunjukkan momentum bearish yang kuat. Sebaliknya, blok besar yang diarsir hijau mungkin menunjukkan kontrak bervolume tinggi dengan lonjakan harga yang signifikan, sehingga menunjukkan aktivitas bullish.









TradingView pola candlestick Peta panas memungkinkan pemfilteran berdasarkan volume perdagangan atau perubahan harga 24 jam, sehingga alat ini berguna untuk mengembangkan strategi mengikuti tren atau pembalikan. Jika dikombinasikan dengan alat analisis teknis sepertiatau, fungsi pemfilteran ini dapat meningkatkan akurasi keputusan perdagangan secara signifikan.









Dibandingkan dengan tabel data tradisional, peta panas menawarkan antarmuka yang lebih intuitif. Penggunaan warna dan ukuran blok membuat sinyal perdagangan utama langsung terlihat, sehingga menghilangkan kebutuhan akan perhitungan yang rumit.









Dalam peta panas, blok yang lebih besar menunjukkan volume perdagangan yang lebih tinggi, sehingga mungkin juga menunjukkan meningkatnya sentimen pasar dan volatilitas harga yang lebih besar. Hal ini dapat dikonfirmasi lebih lanjut dengan membandingkan data perubahan harga 24 jam. Dengan berfokus pada kontrak yang diwakili oleh blok yang lebih besar, pedagang dapat dengan cepat mengidentifikasi instrumen yang paling aktif diperdagangkan. Berikut adalah beberapa contoh yang umum:









Kontrak muncul sebagai blok terbesar pada peta panas dengan warna merah tua, sehingga menunjukkan bahwa token telah mengalami penurunan harga yang signifikan dan aktivitas perdagangan yang tinggi selama 24 jam terakhir.









Blok besar yang diarsir hijau tua menunjukkan bahwa token tersebut diperdagangkan secara aktif di tengah kenaikan harga yang tajam.









Blok kecil dengan warna gelap dapat mewakili kontrak pada tahap awal breakout atau kontrak yang dipengaruhi oleh modal terkonsentrasi. Kontrak semacam itu mungkin cocok untuk spekulasi jangka pendek oleh pedagang berisiko tinggi.





Peringatan Risiko: Peta panas hanya mencerminkan data lampau, dan sentimen pasar dapat berubah dengan cepat. Karena dimensi data yang terbatas, Anda sangat disarankan untuk menggabungkan peta panas dengan indikator teknis dan alat analisis lainnya untuk memastikan keputusan perdagangan yang lebih akurat.









Saat ini, Peta Panas MEXC hanya mendukung data Futures.









Kunjungi situs web resmi MEXC, lalu masuk. Dari bilah navigasi atas, klik Pasar, lalu pilih Peta Panas di halaman Pasar untuk melihat peta panas.









Anda dapat memilih untuk memfilter peta panas berdasarkan Volume atau Perubahan 24 Jam dengan dukungan untuk menampilkan hingga 50 Kripto Teratas. Jika Anda menginginkan zona waktu tertentu, Anda dapat menyesuaikannya di sisi paling kanan peta panas.





Warna yang berbeda mewakili rentang perubahan harga yang berbeda. Arahkan mouse ke skala warna di sisi kanan untuk melihat rentang persentase pasti yang diwakili oleh setiap warna. Saat mengarahkan kursor ke blok tertentu pada peta panas, Anda akan melihat nama pasangan perdagangan, volume perdagangan, dan perubahan harga 24 jam. Dengan mengklik sebuah blok, Anda akan diarahkan langsung ke halaman perdagangan terkait agar dapat mulai memperdagangkan pasangan Futures yang dipilih.













Buka Aplikasi MEXC, ketuk Lainnya di beranda, buka Futures, buka Data Pasar, lalu ketuk Peta Panas untuk melihat Peta Panas Futures









Pada halaman Peta Panas, ketuk Filter di sudut kiri atas. Anda dapat memilih untuk memfilter berdasarkan Volume atau Perubahan 24 Jam dengan dukungan untuk maksimum 50 Kripto Teratas.





Jika Anda menginginkan zona waktu tertentu, Anda dapat menyesuaikannya di menu filter yang sama. Warna yang berbeda mewakili tingkat perubahan harga yang berbeda. Ketuk tombol Anotasi Perubahan Harga berwarna abu-abu untuk melihat rentang persentase yang bersangkutan untuk setiap warna.





Saat Anda mengetuk blok tertentu pada peta panas, Anda akan melihat nama pasangan perdagangan, volume perdagangan, dan perubahan harga 24 jam. Ketuk Berdagang Sekarang untuk langsung menuju ke halaman perdagangan terkait agar dapat memulai perdagangan pasangan Futures yang dipilih.









Dibandingkan dengan versi Web, versi Aplikasi menyertakan fitur berbagi. Pada halaman Peta Panas, ketuk ikon berbagi melingkar di sudut kanan atas untuk membuka antarmuka berbagi. Di bagian bawah, pilih Unduh atau Bagikan untuk menyelesaikan tindakan berbagi Anda.









Peta Panas Futures MEXC adalah alat yang berharga untuk meningkatkan efisiensi perdagangan. Dibandingkan dengan tabel data tradisional, peta panas yang divisualisasikan menawarkan tampilan volume perdagangan dan perubahan harga 24 jam yang lebih jelas dan intuitif pada pasangan perdagangan Futures, sehingga sangat berguna untuk mengidentifikasi titik panas pasar dengan cepat.

Dengan menyajikan volume dan pergerakan harga secara visual, pengguna dapat secara efisien memfilter pasangan mata uang yang aktif diperdagangkan serta mengembangkan strategi masuk dan keluar yang lebih logis. Namun, penting untuk diingat bahwa peta panas adalah alat bantu. Tidak ada indikator tunggal yang dapat menggantikan analisis pasar yang komprehensif.

Kami sarankan untuk mengombinasikan Peta Panas Futures dengan indikator perdagangan lain dan alat manajemen risiko yang tepat untuk mengambil keputusan yang matang dan menavigasi volatilitas pasar dengan lebih baik.





